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星宇航空6/18、6/25復飛檳城！　7月起飛澳門每周3班早班機飛航

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▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空公布最新航班計畫，宣布已順利取得馬來西亞政府核可，將於6月18日及6月25日恢復檳城航線載客服務，7月份航班也同步申請中。另外，7月起澳門航線也提供每周三班早班機載客服務。

星宇航空今宣布已順利取得6月18日及6月25日檳城航線的飛航許可，7月份航班已同步申請中，將於近日公告。此為兩地因疫情停航近2個月以來，首架飛航台北-檳城之往返航班，讓旅居兩地的旅客得以順利返鄉。

請繼續往下閱讀...

根據檳城國際機場公告，自6月17日起，允許持有馬來西亞護照之旅客自檳城國際機場入境，但旅客下機後須進行快篩等檢疫程序方可入境，且需配合居家檢疫隔離14日。因應檳城機場檢疫作業，航機需於當日下午14:00前抵達檳城機場。

▲▼星宇航空檳城航線航班資訊。（圖／星宇提供）

▲星宇航空檳城、澳門航班資訊。（圖／星宇提供）

為配合馬來西亞政府入境檢疫程序，航班時間調整為JX721 台北-檳城飛航時間08:30-13:00；JX722檳城-台北則調整為14:00-18:50。

另外，星宇航空澳門航線7月份提供每周三班載客服務，周二、五、日以早班機JX201/JX202往返，JX201 台北-澳門為08:20-10:05；JX202澳門-台北為11:05-13:00。

星宇航空特別提醒，依據澳門入境規定，所有入境旅客須提供7日內核酸檢測陰性證明，並於入境後配合自費居家檢疫隔離14日。

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲防疫期間保護旅客及機組員的安全為首要條件，星宇航空將持續嚴格執行多項防疫措施。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇表示，防疫期間保護旅客及機組員的安全為首要條件，將持續嚴格執行多項防疫措施，除加強各航機消毒，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，各航班每排之中間座位不安排乘客，並暫停Wi-Fi服務及報紙服務。機上餐飲、機上娛樂系統、免稅品銷售等維持正常供應，星宇航空全力守護旅客健康，也盡力提供精緻完善的飛行服務。

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