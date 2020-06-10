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台日邊境還沒解封　星宇航空7/1「開航沖繩」計畫確定延後

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▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空6月起陸續復飛。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，星宇航空6月起逐步復飛澳門、檳城，但原定7/1開航的首個日本航點沖繩，受到台日邊境仍未解封影響，確定將延期開航，後續將視疫情調整。

為顧及防疫和旅客權益的平衡，星宇航空在執行腹艙載貨需求下，自6月起同步「逐步恢復澳門及檳城部份航班載客服務」。依照疫情中心的規範，每航班中間位置將不安排乘客入座，空服組員於航程中皆全程穿戴完整防護服勤裝備。峴港航線因以觀光客為主，在國際疫情仍持續情況下，民眾觀光意願仍低，因此暫時仍不復飛。

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▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空6月起逐步復飛航線，空服組員於航程中皆全程穿戴完整防護服勤裝備。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

雖受疫情衝擊，但星宇航空先前已獲得日本國土交通省同意，原本規劃7月1日開航日本沖繩航線，一天1班、每周7班。不過，現在邊境仍未解封，開航計畫也確定將延期，後續會視疫情發展調整。

至於原訂4月6日開航的宿霧航線，之前也先延後至7月1日開航，但同樣是受到疫情影響，菲律賓現在仍未開放，所以7月1日開航日可能也會隨疫情做調整。

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空開航沖繩計畫受到疫情影響，將會延期。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

另外，星宇復飛後的機上服務、餐飲、免稅品銷售、娛樂系統、報章雜誌等仍繼續提供，餐飲維持熱食，品項不變，但將暫時停止提供機上WiFi。

目前規劃飛行班機的經濟艙不販售中間座位，每班機僅賣127個座位，較滿載的188人減少61人。航機部分也會強化消毒，並搭配各項防疫措施，空服員將全程穿著防潑水的隔離衣、外科口罩、防水手套、護目鏡。

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