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星宇航空宣布：宿霧航線再延至10/25開航　7月客運航班計畫公布

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▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空6月起陸續復飛。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，星宇航空6月起逐步復飛航線，但原定7/1開航的首個日本航點沖繩，受到台日邊境仍未解封影響，確定將延期開航。今（11）日星宇也公布7月客運航班計畫，峴港航線維持取消；檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布；宿霧航線延後至10月25日開航。

為顧及防疫和旅客權益的平衡，星宇航空在執行腹艙載貨需求下，自6月起同步「逐步恢復部份航班載客服務」。依照疫情中心的規範，每航班中間位置將不安排乘客入座，空服組員於航程中皆全程穿戴完整防護服勤裝備。峴港航線因以觀光客為主，在國際疫情仍持續情況下，民眾觀光意願仍低，因此暫時仍不復飛。

請繼續往下閱讀...

不過，因應馬來西亞政府6月7日發布之最新防疫規定，航空公司須向衛生及國家安全單位申請獲准始可飛航，星宇航空隨即配合提出申請，至今仍未獲回覆。

為保障旅客權益，原訂6月11日JX721/JX722台北-檳城航班將取消載客服務。星宇表示，將持續留意馬來西亞政府相關政策及許可狀況，機動調整並協助旅客安排後續航班、改退票事宜。

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空6月起逐步復飛航線，空服組員於航程中皆全程穿戴完整防護服勤裝備。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

持續受疫情衝擊，星宇航空雖已獲得日本國土交通省同意，但原本規劃7月1日開航日本沖繩航線，一天1班、每周7班，因邊境仍未解封，開航計畫確定將延期，後續會視疫情發展調整。

至於原訂4月6日開航的宿霧航線，之前也先延後至7月1日開航，但同樣是受到疫情影響，宿霧航線確定再延後至10月25日開航。

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空開航沖繩計畫受到疫情影響，將會延期。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇航空7月份客運航班計畫，澳門航線每周三班，周二、五、七飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早上08:20自台北出發；峴港航線維持取消；檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布；宿霧航線延後至10月25日開航。

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