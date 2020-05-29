台灣之光！星宇「機上安全影片」獲國際肯定　動畫、美術奪7銀獎

▲星宇航空機上安全影片獲獎。（圖／星宇提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空於今年初開航，去年11月發佈由台灣團隊製作的機上安全影片，精緻程度讓外界直呼根本是在看「皮克斯電影」。星宇航空表示，該影片報名參加有「美國電視節目界奧斯卡」的泰利獎，包括動畫、美術指導、旅遊類影像、3D 圖像/動畫、視覺特效、3D動畫、3D 動畫應用，全數獲獎，共得7座銀獎。

星宇航空表示，「STARWONDERERS星探者」機上安全影片為星宇航空集結台灣頂尖製作團隊，包括大禧堂廣告、大於製作及夢想動畫共同打造，原創性的腳本及豐富多元、微妙微肖的角色，展現高水準的製作品質，影片於去年11月發表後，即引起廣大的迴響，YouTube瀏覽人次迅速突破百萬。

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空機上安全影片角色周邊商品。（圖／星宇提供）

星宇航空指出，，「STARWONDERERS星探者」機上安全影片不單只是一支安全宣導影片，更希望能帶給旅客無限延伸的想像，很開心影片除了廣受好評之外，片中的各式角色各有擁護者，如男女通殺的星宇機器人「蛋寶」、單眼家族中可愛討喜的「單眼妹Molly」，或是逗趣幽默的「雷鬼咖&腸客」等。

星宇航空表示，相關角色都成為星宇小舖週邊商品的明星IP，熱賣商品包括資料夾、旅行貼紙、行李束帶、帆布手提袋等，近期更是應粉絲要求，推出Gif動態貼圖，讓粉絲可以自由運用喜愛的角色情境於社群留言及貼文中，未來星探者還會出現在異業合作及航點推廣中。

泰利獎(Telly Awards)創立於1979年，為表揚優秀的電視節目、短片、廣告及各類型態影片的最高獎項，每年都會吸引上萬件來自世界各地的影視作品報名角逐，包含HBO、CNN、NETFLIX、DC、Disney等知名英美頻道都會提供作品參與競賽。評審更是由兩百位以上影視、廣告專業人員共同擔當，是各國際影視公司、廣告相關產業爭相競逐的獎項之一。

▲星宇航空機上安全影片大獲好評。（圖／星宇提供）