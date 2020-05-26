星宇航空首個「日本航點」曝！表定7/1開航　6月先復飛澳門、檳城

▲星宇航空6月起陸續復飛。（圖／記者湯興漢攝）



記者賴文萱／台北報導

今年初剛開航的星宇航空受新冠肺炎影響，澳門、檳城、峴港3條航線陸續停飛，不過，在國內疫情趨緩後，星宇航空日前率先宣布，6月將逐步恢復澳門、檳城飛航。雖然規劃開航的宿霧航點因疫情延遲，但星宇也未停下腳步，今證實首個日本航點將會是沖繩，預計7/1開航，每天一班，但實際開航規劃仍可能視疫情調整。

星宇航空計畫6月起逐步恢復航線飛航，6月1日起澳門航線每周3班，每周二、五、日飛行，以JX205、JX206執飛；6月11日起檳城航線每周1班，每周四飛行，以JX721、JX722執飛。但峴港航線主要以觀光客為主，在國際疫情衝擊下，民眾觀光意願仍低，因此暫時先不復飛。

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▲星宇航空於企業總部一樓以現役A321neo機型，打造多處模擬艙室機具，提供空勤組員平日訓練使用。（圖／記者湯興漢攝）

星宇公關長聶國維表示，6月起復飛澳門、檳城旅客量不會很多是個必然，因為各國都還沒解封，出國人數一定會減少的，但是倒也不擔心，因為同時也會利用機腹載貨，運費已經cover掉成本了，因此也可以開出載客需求，服務因公出國的商務旅客。

事實上，貨機飛出去的時候，也會派後艙組員（空服員），當做一個訓練飛行。聶國維也透露，以董事長張國煒的習慣，會想自己執行飛航任務，因此復飛之後，會不定期會選擇一些航班會來執飛。

▲星宇航空董事長張國煒有機會在復飛後執飛。（圖／記者呂佳賢攝）

在這波疫情影響下，星宇航空也未停下腳步，已在日本航空徵才網刊登在沖繩那霸機場的求才資訊。聶國維證實，日本國土交通省已同意星宇航空沖繩航線，原本規劃7月1日開航，一天1班、每周7班，不過會視疫情發展觀察、調整。

▲星宇航空刊登沖繩那霸機場求才訊息。（圖／翻攝自Crewnet網站）

至於原訂4月6日開航的宿霧航線，目前先延後至7月1日開航，聶國維表示，由於疫情影響，菲律賓現在還是沒有開放，所以7月1日開航日可能也會隨疫情做調整。

▲星宇航空復飛後取消提供全機WiFi。（圖／記者湯興漢攝）

至於復飛後的機上服務、餐飲、免稅品銷售、娛樂系統、報章雜誌等仍繼續提供，餐飲維持熱食，品項不變，但將暫時停止提供機上WiFi。

目前規劃飛行班機的經濟艙不販售中間座位，每班機僅賣127個座位，較滿載的188人減少61人。航機部分也會強化消毒，並搭配各項防疫措施，空服員將全程穿著防潑水的隔離衣、外科口罩、防水手套、護目鏡。

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