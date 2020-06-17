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普悠瑪出軌釀18死百人傷！　前台鐵局長鹿潔身「未盡指揮監督之責」遭降級

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲2018年普悠瑪列車翻覆事故造成18人死、上百人傷，如今公懲會結果出爐，台鐵前局長鹿潔身遭降級。（圖／記者宋良義攝）

記者徐愷昕／綜合報導

2018年10月21日發生台鐵普悠瑪列車翻覆事故，當時共造成18人死、上百人傷，如今公懲會結果出爐，前台鐵局長鹿潔身及調度所所長吳榮欽因未善盡指揮監督之責都遭降級，而現任副總工程司柳燦煌則被判休職半年。

2018年10月21日這一天，6432次普悠瑪在新馬站前出軌翻覆，全車366名旅客中，造成18人死亡、200多人輕重傷。宜蘭地檢署初步調查結果直指，新馬站彎道速限僅75公里的時速，但事故列車卻超速以140公里時速高速過彎，同時司機員尤振仲在行進中關閉列車自動保護裝置（Automatic Train Protection, ATP）都是主因，代表翻車主因是人為因素。

▲▼新舊台鐵局長交接典禮,鹿潔身。（圖／記者李毓康攝）

▲2018年普悠瑪列車翻覆事故造成18人死、上百人傷，如今公懲會結果出爐，台鐵前局長鹿潔身遭降級。（資料圖／記者李毓康攝）

針對此事故，今（17）日公務員懲戒委員會判決結果出爐，內容提及，台鐵先前為提升鐵路行車安全，以31億9474萬元採購ATP列車自動防護系統，而2017年發生大里事件，造成5人死亡、17人受傷後，又花費1800萬元增設ATP遠端監視系統，當時一切努力為的就是要降低意外事故發生的風險，沒想到時任局長鹿潔身在發生大里事件後，仍未記取教訓善盡指揮監督之責，在職期間疏於監督，致第6432次普悠瑪列車出軌、車廂傾覆，造成18人死亡、2百餘人受傷的重大事故。

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考量案發到目前為止，台鐵仍未能對全部受害人為民事賠償，撫平其等心中之哀痛，社會大眾對鐵路行車安全的陰影也依舊無法除去，考量事故嚴重且情節非輕，審結依法判台鐵前局長鹿潔身、調度所所長吳榮欽各降1級改敘；另現任副總工程司柳燦煌判休職半年。

公懲會宣判指出：

發生本次事故，彰顯臺鐵局長期存在諸多缺失，鹿潔身未能督導所屬積極處置與查明影響行車安全之根本原因，並就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合之組織安全文化等情事，疏於督導，致發生本次事故，涉有下列違失：1.未採取具體作為導正行車安全之組織文化。2.未落實鐵路行車安全之設備保修。3.未完備鐵路行車安全之程序操作。4.對執行鐵路行車安全之人員未盡訓練職責。5.未善盡提供鐵路行車安全環境之責。

柳燦煌於102年1月10日至21日間召集技術資料檢討會議審定初驗程序中之「整備測試」所列「通訊系統相容測試程序書」時，疏未審查日車公司提供之測試程序書未將ATP遠端監視系統列入檢查項目及標準，嗣於102年1月25日以會議主席身分開會時，疏未注意而審定同意上開測試程序書，因各批電聯車依該程序書進行「整備測試」，致臺鐵局試車小組未能檢測本次事故列車之ATP遠端監視系統未作動且未連接乾接點，即投入載客營運，顯有違失。

吳榮欽自99年11月25日起擔任臺鐵局綜合調度所所長，負責綜理所務並指揮監督所內員工。依臺鐵局電務處於99年6月9日函知綜合調度所，ATP遠端監視系統係由該所行控室調度臺接收ATP隔離開關狀態訊息，以進行遠端監視，由該所人員配合使用，以確保行車安全。吳榮欽擔任所長期間疏未綜理所務，對於綜合調度所職掌ATP遠端監視系統之操作、使用及管理，疏於監督，因ATP遠端監視系統未能落實功效，致無法察知本次事故列車ATP遠端監視系統未作動之事實，涉有違失。

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