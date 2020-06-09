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給說法／【公務員懲戒制度修法】懲戒法院制度上線

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▲法庭，樂高，法院。（圖／視覺中國CFP）

▲公務員懲戒制度改為一級二審，原公懲會更名為「懲戒法院」，大幅修正現行公務員懲戒制度。（圖／視覺中國CFP）

立法院於2020年5月22日三讀通過《公務員懲戒法》和《懲戒法院組織法》修正案，將公務員懲戒制度改為一級二審，並正式將公務員懲戒委員會更名為「懲戒法院」，大幅修正現行公務員懲戒制度。

修正後的公務員懲戒制度變成什麼樣子呢？是否有助於改善現行制度的問題呢？

公務員懲戒委員會改為懲戒法院

修法後，公務員懲戒委員會更名為「懲戒法院」，設有職務法庭和懲戒法庭，分別審理司法官懲戒案件及其他公務員懲戒案件（《法官法》第47條及第89條第8項、《懲戒法院組織法》第4條），其中懲戒法庭認為情節重大而有先停職必要時，須以裁定為之（《公務員懲戒法》第5條）。

此外，公務員經送懲戒或經主管機關移送監察院審查者，在處分生效或審查結束前不得申請退休、退伍（《公務員懲戒法》第8條）；明定記過得為一次或兩次（《公務員懲戒法》第18條），以及司法懲戒效力優於行政懲處（《公務員懲戒法》第22條）。

曾參與前審裁判要迴避，再審卻不用？

《公務員懲戒法》第27條第一項新增第10款迴避事由：「曾參與該懲戒案件之前審裁判」，但同法第二項卻又規定，「法官曾參與懲戒法庭第二審確定判決者，於就該確定判決提起之再審訴訟，毋庸迴避」。修正說明中表示，「囿於懲戒法庭第二審法庭員額有限，爰於第二項規定對懲戒法庭第二審確定判決提起再審之訴時，原參與第二審裁判之法官毋庸迴避，以資遵循」。

法官如曾參與懲戒案件之前審裁判，恐有預斷之疑慮，必須迴避，但再審若由參與確定判決審理的法官處理，因審理過相同案件，同樣會有預斷的嫌疑，卻僅因二審法官員額有限就為不同規定，是否有侵害人民權益之虞？

原則上公開審理，可上訴

除了妨害國家安全或當事人聲請不公開並經准許外，懲戒法庭應該公開審理案件（《公務員懲戒法》第44條），且判決應公告之，原則上應在辯論終結後三週內宣示判決（《公務員懲戒法》第58條）。

另《公務員懲戒法》第64條規定，當事人不服懲戒法庭第一審判決者，得於判決送達後20日內上訴到二審，並在同法第66條規定，必須是判決違背法令才能上訴，亦即懲戒法庭二審為法律審。

上訴狀必須載明當事人、第一審判決及對於該判決上訴之陳述、對於第一審判決不服之程度，及應如何廢棄或變更之聲明，以及上訴理由等特定事項（《公務員懲戒法》第67條）。若上訴狀內未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內提出理由書於原懲戒法庭，如果逾期未提出，原懲戒法庭可以不用命補正就裁定駁回上訴（《公務員懲戒法》第68條）。

立法說明中指出，「適用法規屬法院之職權，懲戒法庭第二審審究懲戒法庭第一審判決有無違背法令，自應依職權為調查，並得斟酌調查所得之事實」，又法律問題經辯論後判定更可提升當事人對判決之信賴，值得肯定（《公務員懲戒法》第73、74條）。

對於懲戒法庭第一審案件之裁定得提起抗告，但訴訟程序進行中所為之裁定，除別有規定外，不得抗告。此外，抗告須在裁定送達後10日內提起，對於懲戒法庭第二審之裁定，不得再為抗告（《公務員懲戒法》第83、84條）。（本文轉載自法操FOLLAW

▲▼懲戒制度修法比較表

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