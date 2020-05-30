和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

▲和平區長林建堂因收賄賣官及背信遭公懲會撤職，8月將補選。（圖／翻攝自台中市政府官網）

記者李忠憲／台中報導

台中市唯一民選的和平區長林建堂2014年與2016年因賣官觸犯準收受賄賂罪及背信罪，經送公務人員懲戒委員會後確定撤職，並停止任用1年。台中市政府日前收到公懲會公文，29日已派和平區公所民政課長古志偉代理區長，預計8月22日進行補選。

據了解，林建堂2014年底當選區長前，曾向地方人士王秋助募款，承諾當選後區公所機要秘書職務由其舉薦。王依約付款20萬，林簽下承諾書，當選後果然也讓王的兒子當機要秘書2年，之後因認他不適任，要他離職，因此觸犯準收受賄賂罪。

另外，林建堂2007年民國96年時2月，用自身名義借名登記土地，讓不具原住民身分的張姓民眾取得原住民保留地耕作使用權。2017年10月，他又寄存證信函否認借名登記關係，主張土地是他依法購得並拒絕返還，涉及背信罪，雙方後來和解。

民政局長吳世瑋表示，林區長2019年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會本月25日公告撤職並停止任用1年。市府依法派員代理且代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量後，派任具有行政經驗的民政課長古志偉代理，29日已正式代理。

他表示，林區長上任未滿2年，依規定應在去職日起3個月內完成補選。市府已發函選委會辦理區長補選事宜，預定8月22日補選，代理區長將代理到新任區長宣誓就職前一日。

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