　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼和平區長林建堂。（圖／翻攝自台中市政府官網）

▲和平區長林建堂因收賄賣官及背信遭公懲會撤職，8月將補選。（圖／翻攝自台中市政府官網）

記者李忠憲／台中報導

台中市唯一民選的和平區長林建堂2014年與2016年因賣官觸犯準收受賄賂罪及背信罪，經送公務人員懲戒委員會後確定撤職，並停止任用1年。台中市政府日前收到公懲會公文，29日已派和平區公所民政課長古志偉代理區長，預計8月22日進行補選。

據了解，林建堂2014年底當選區長前，曾向地方人士王秋助募款，承諾當選後區公所機要秘書職務由其舉薦。王依約付款20萬，林簽下承諾書，當選後果然也讓王的兒子當機要秘書2年，之後因認他不適任，要他離職，因此觸犯準收受賄賂罪。

另外，林建堂2007年民國96年時2月，用自身名義借名登記土地，讓不具原住民身分的張姓民眾取得原住民保留地耕作使用權。2017年10月，他又寄存證信函否認借名登記關係，主張土地是他依法購得並拒絕返還，涉及背信罪，雙方後來和解。

民政局長吳世瑋表示，林區長2019年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會本月25日公告撤職並停止任用1年。市府依法派員代理且代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量後，派任具有行政經驗的民政課長古志偉代理，29日已正式代理。

他表示，林區長上任未滿2年，依規定應在去職日起3個月內完成補選。市府已發函選委會辦理區長補選事宜，預定8月22日補選，代理區長將代理到新任區長宣誓就職前一日。

用過都說好用，真心不騙


【更多新聞】

「妳沒戴安全帽！」　噁男假扮警察伸舌進女移工口腔「做酒測」

8旬老父都知是詐騙　「投資大師」誆「7萬變123萬」無業男險遭騙

戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」　遭勇爸活逮！他「土下座」求饒

ET快訊
連署挺港版國安法驚見「徐熙媛」　大S回應了
快訊／美國防部罕見通知「部隊高度戒備」　士兵收通知：4hrs
大勝台北！韓粉曬前金區「國際級馬路」　千人看哭：換人會更好？
LIVE／「+0」回來了！連續48天零本土　新冠肺炎維持44
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

民進黨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」　侯友宜：感謝議員滿滿的指導

文青銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜照顧銀髮族：2年內再開8間

陳冠榮批韓國瑜詐騙成性：「Yes I Do」對高雄人來說是很賭爛的賭

罷韓倒數1週！侯友宜打氣：韓國瑜團隊積極防疫防汛　守護高雄

振興券意見多　蘇貞昌：6月2日定案說分明

快訊／川普宣布「美終止與WHO關係」　外交部回應了！

不甩江啟臣嗆道歉　蘇貞昌再喊話國民黨：跟台灣站在一起！

川普宣布美國終止與WHO關係　蘇貞昌：讓台灣參加！

外交部證實「宏都拉斯大使館1確診」：已居家隔離！大使館全面消毒

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

民進黨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」　侯友宜：感謝議員滿滿的指導

文青銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜照顧銀髮族：2年內再開8間

陳冠榮批韓國瑜詐騙成性：「Yes I Do」對高雄人來說是很賭爛的賭

罷韓倒數1週！侯友宜打氣：韓國瑜團隊積極防疫防汛　守護高雄

振興券意見多　蘇貞昌：6月2日定案說分明

快訊／川普宣布「美終止與WHO關係」　外交部回應了！

不甩江啟臣嗆道歉　蘇貞昌再喊話國民黨：跟台灣站在一起！

川普宣布美國終止與WHO關係　蘇貞昌：讓台灣參加！

外交部證實「宏都拉斯大使館1確診」：已居家隔離！大使館全面消毒

「傑克船長」公開抗議警察謀殺　狼王湯斯頭巾覆面力挺

日職／小球迷畫王柏融獲大王青睞　火腿商品化成T恤

愛莉莎莎、哲哲「同床親密片」曝光！　背後式緊抱、十指交纏畫面超閃

「第二個有許可證的國家」台灣5天核准瑞德西韋　預計7月底輸入1千人次藥物量

醉男變身「塗鴉怪客」...畫遍西門商圈　環保局開罰：坦承酒後想塗鴉

悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸空」

坐窗邊被拍…網放大「玻璃倒影」狂喊：孕肚跑出來了！　陳喬恩2天後PO全身照打臉

「吃薑母鴨沒什麼」　計程車女問將僥倖外出撞3車酒測超標

初步驗屍報告曝光！惡警「膝蓋壓脖」8mins↑害死非裔男…謀殺罪逮捕

南韓2女將豪乳峰線延伸蜜臀　網驚嘆：看不到小白球！

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

政治熱門新聞

鄭運鵬10字精闢解釋「通姦除罪化」

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

心疼韓國瑜被罷免　張琍敏：用腦袋想想！

陳冠榮預測韓國瑜6月5日假辭職

民眾陳情要Kolas用中文名字　府方回應了

陳冠榮持「落跑中」牌…怒喊：韓國瑜再突破下限

「不要老是擔心民眾把錢存起來」　王世堅：生吃都不夠還會曬乾？

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟藐視國會

川普宣布「美終止與WHO關係」　外交部回應了！

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

不參加罷免說明會！韓國瑜忙看農損

川普宣布斷開WHO　蘇貞昌：讓台灣參加

LIVE／公辦罷免說明會登場　韓國瑜缺席 領銜人陳冠榮唱獨角戲

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

更多熱門

相關新聞

輕適能負責人遭控詐欺　北檢約談後10萬交保

輕適能負責人遭控詐欺　北檢約談後10萬交保

主攻小資女市場的「輕適能」健身房，2017年開始對外募資擴店，最盛行時在全台15家分店，卻在2019年初無預警倒閉，血本無歸的投資人和會員2月間提出告發，輕適能負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信，台北地檢署27日約談相關人員到案後，依違反《公司法》等罪嫌，諭令賴、吳等3人各10萬元交保。

涉掏空遠航　董座張綱維遭聲請延押2個月

涉掏空遠航　董座張綱維遭聲請延押2個月

球評交警石明謹被送公懲會　臉書1308字說明

球評交警石明謹被送公懲會　臉書1308字說明

球評交警石明謹被檢舉兼職賺200萬　送公懲會

球評交警石明謹被檢舉兼職賺200萬　送公懲會

議員爆國宅官商勾結　檢調查結果出爐

議員爆國宅官商勾結　檢調查結果出爐

關鍵字：

收賄背信和平區林建堂撤職公懲會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面