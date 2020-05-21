球評交警石明謹延宕公文14件挨罰　又被檢舉兼職賺200萬...慘送公懲會



▲有民眾投訴萬華交通分隊石姓警員延宕公文，北市交大也緊急祭出申誡處分。（圖／畫面翻攝石明謹臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市1名交通警察石明謹，因熱愛足球所以常常兼職在各大電視台轉播足球賽事，包括上2屆的世足賽也可以看到石的蹤跡，但石卻遭檢舉多次延宕公文，督察人員也依規定記處申誡2次，另將涉及在外兼職的部分，也一併送往公懲會(公務員懲戒委員會)審理。

據了解，該名44歲的警員石明謹在萬華分局交通分隊擔服勤務，但2019年有民眾向議員陳情，石警延宕公文造成自己權益受損，警方調查發現，石有14次延宕公文的紀錄，也依規定祭出2支申誡的處分，但石又被檢舉「當兼職球評」違法。

▲石明謹（左）熱愛足球，在世足賽擔任球評遭檢舉違法兼職被送公懲會。（圖／畫面翻攝石明謹臉書）

石明謹因熱愛足球，所以常常會在各大足球賽事轉播台上看見他的身影，且石還自己成立網站、寫文章投稿，石還給自己取了一個筆名「左岸沉思」，意旨巴黎左岸的「沉思者」，除了足球投稿之外，偶爾也會針對社會評論表達看法。

但石被民眾檢舉涉嫌違法兼職，更在2014年、2019年多次出席世界盃足球賽的轉播，且每次通告費、車馬費為2千元至3千元左右，另外還從2011年開始，多次協辦足球相關活動，8年來兼職收入達200萬，讓民眾不滿向北市警方表達不滿。

對此，萬華分局表示，銓敘部明載，「反覆從事同種類行為事物，且具經常性、持續性的情況，才構成兼職的要件」，目前也將資料備齊，送往公務員懲戒委員會審理。

萬華分局督察組指出，針對石姓警員在2019年間延宕14件公文，也移請交通警察大隊辦理懲處；另石員涉嫌違反「公務員服務法」部分，已建請交通警察大隊移付懲戒。

石明謹也在自己的臉書上PO文表示，有許多人看到自己被市警局送懲戒的新聞，但依規定「在判決前，不宜公開」，所以審理內容我會交給律師團處理，不會像台北市警察局交通大隊一樣，派出大隊長親自接受訪問侃侃而談。

石明謹也澄清，首先是有媒體寫「兼職賺兩百萬」，其實球評的部分在內文有寫明，從2010到2019年的八年間，是一百多萬，其他的是把我過去這幾年寫稿的稿費、當教練裁判的車馬費、去足協跟體育署開會的車馬費，通通算進去，硬要湊出兩百萬的數字，不過數字不是重點，違法的錢一毛也不能拿，合法的我不會客氣。

石也接著說道，一百多萬聽起來是不少，不過不要算過去的那些年，我捐了多少，光是去年，我就捐了91萬5千元，當然捐多少不是重點，有沒有違法交給公懲會審理，但是不要講得我好像多愛錢，連去參加足球公聽會領個幾百塊也移送。

石明謹也說到，2019年延宕公文14件，造成實質傷害只有1件，主要是有名民眾車禍造成受傷要開刀，無法製作談話紀錄，但當下也告知家屬等傷者痊癒後，要道交通分隊製作談話記錄，但對方遲遲沒有出現，接著打電話也沒人接，「一直沒有結案是事實，但是照理說其他人也有疏失」，最後也是自己一肩扛起。

該事情結束後幾個月，這位民眾突然跑到徐立信議員辦公室，說警方都沒有處理他的案件（事實是當場已經處理完只差他個人的談話紀錄），當時我人在國外旅遊，結果返國後交通大隊已經把這個案子，跟過去總共14件的延宕公文（不是2019年而已，是過去幾年所有延宕的紀錄），合併記我1支小過。

但其他13件，有的是因為案子送出電腦忘了按辦結，有的是因為少裝訂了幾張照片，或是光碟片沒燒好被退回，也有當事人已經取消報案忘了把案號取消的，總之是一些過去辦公文的疏失，如果要強辯，我覺得不全然是我的錯，但既然有疏失，我也承認，被懲處我也沒有意見，現在突然把這案子也送懲戒，我也只能尊重。

石明謹在臉書貼文最後表示，交大大隊長對於我的勤務內容也不太了解的樣子，以前我在大安分隊服務的時候，確實有「車禍專責處理人員」，但是2014年調到萬華之後，因為萬華分隊人比較少，並沒有這個編制，所有員警都要處理車禍。

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