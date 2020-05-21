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球評交警石明謹：光去年就捐91萬　臉書1308字澄清文「大家各自解讀吧」

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▲▼針對遭指控延宕公文、兼差播球賺錢被送公懲會，石明謹表示會請律師處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲針對遭指控延宕公文、兼差播球賺錢被送公懲會，石明謹表示會請律師處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名交通警察石明謹，因熱愛足球所以常常兼職在各大電視台轉播足球賽事，包括上2屆的世足賽也可以看到石的蹤跡，但石卻遭檢舉多次延宕公文，另將涉及在外兼職的部分，被送往公懲會(公務員懲戒委員會)審理，石則強調，「會請律師處理」。

據了解，該名44歲的警員石明謹在萬華分局交通分隊擔服勤務，但2019年有民眾向議員陳情，石警延宕公文造成自己權益受損，警方調查發現，石有14次延宕公文的紀錄，也依規定祭出2支申誡的處分，但石又被檢舉「當兼職球評」違法。

▲▼有民眾投訴萬華交通分隊石姓警員延宕公文，北市交大也緊急祭出申誡處分。（圖／畫面翻攝石明謹臉書）

▲石明謹因熱愛足球經常擔任球評的工作，卻遭檢舉違法兼職被送公懲會。（圖／畫面翻攝石明謹臉書）

但石被民眾檢舉涉嫌違法兼職，更在2014年、2019年多次出席世界盃足球賽的轉播，且每次通告費、車馬費為2千元至3千元左右，另外還從2011年開始，多次協辦足球相關活動，讓民眾不滿向北市警方表達不滿。

石明謹也在21日出面回應，近幾年來確實在警察工作上有多一些業外收入，但是這些收入到底有沒有違法，以及被送公懲會將委由律師進行後續的處理，另外兼差收入部分，警察局把所有包括，當教練、裁判的費用，甚至連到體育署開會的補助等與警察無關的收入都算進去。

石明謹澄清，首先是有媒體寫「兼職賺兩百萬」，其實球評的部分在內文有寫明，從2010到2019年的八年間，是一百多萬，其他的是把我過去這幾年寫稿的稿費、當教練裁判的車馬費、去足協跟體育署開會的車馬費，通通算進去，硬要湊出兩百萬的數字，不過數字不是重點，違法的錢一毛也不能拿，合法的我不會客氣。

石也接著說道，一百多萬聽起來是不少，不過不要算過去的那些年，我捐了多少，光是去年，我就捐了91萬5千元，當然捐多少不是重點，有沒有違法交給公懲會審理，但是不要講得我好像多愛錢，連去參加足球公聽會領個幾百塊也移送。

石明謹也說到，2019年延宕公文14件，造成實質傷害只有1件，主要是有名民眾車禍造成受傷要開刀，無法製作談話紀錄，但當下也告知家屬等傷者痊癒後，要道交通分隊製作談話記錄，但對方遲遲沒有出現，接著打電話也沒人接，「一直沒有結案是事實，但是照理說其他人也有疏失」，最後也是自己一肩扛起。

該事情結束後幾個月，這位民眾突然跑到徐立信議員辦公室，說警方都沒有處理他的案件（事實是當場已經處理完只差他個人的談話紀錄），當時我人在國外旅遊，結果返國後交通大隊已經把這個案子，跟過去總共14件的延宕公文（不是2019年而已，是過去幾年所有延宕的紀錄），合併記我1支小過。

石明謹在臉書貼文最後表示，交大大隊長對於我的勤務內容也不太了解的樣子，以前我在大安分隊服務的時候，確實有「車禍專責處理人員」，但是2014年調到萬華之後，因為萬華分隊人比較少，並沒有這個編制，所有員警都要處理車禍。

【石明謹臉書全文】

相信很多人已經看到我被台北市政府警察局移送懲戒的新聞，因為公務員懲戒是司法程序，依規定是「在判決前，不宜公開」，所以審理內容我會交給律師團處理，不會像台北市警察局交通大隊一樣，通知記者來報導，還派出大隊長親自接受訪問侃侃而談。

但是蘋果日報的報導中，有一些與事實有所出入的部份，我還是要澄清一下，首先是標題寫的兼職賺兩百萬，其實球評的部分在內文有寫明，從2010到2019年的八年間，是一百多萬，其他的是把我過去這幾年寫稿的稿費、當教練裁判的車馬費、去足協跟體育署開會的車馬費，通通算進去，硬要湊出兩百萬的數字，不過數字不是重點，違法的錢一毛也不能拿，合法的我不會客氣。

說到一百多萬，聽起來是不少，不過不要算過去的那些年，我捐了多少，光是去年，我就捐了915,000元，當然捐多少不是重點，有沒有違法交給公懲會審理，但是不要講得我好像多愛錢，連去參加足球公聽會領個幾百塊也移送，不累嗎？

其次是2019年延宕公文十四件，其實造成實質損害的只有其中一件，起因是有一名民眾因為車禍受傷開刀，無法當場製作談話紀錄，我在開完聯單給家屬之後，有告知等傷者痊癒之後，要來找我補做談話紀錄，結果後來這名傷者出院，沒有跟我聯繫，我打電話也沒人接，一直找不到人，公文就放著忘了，一直沒有結案是事實，但是內勤人員、公文承辦人、甚至包括要蓋章的主管，照理說都有疏失，但是我一肩扛沒關係，因為處分別人並不會讓我的責任減輕。

大約四個月後，這位民眾突然跑到徐立信議員辦公室，說警方都沒有處理他的案件（事實是當場已經處理完只差他個人的談話紀錄），當時我人在國外旅遊，結果返國後交通大隊已經把這個案子，跟過去總共十四件的延宕公文（不是2019年而已，是過去幾年所有延宕的紀錄），合併記我一支小過，其他十三件，有的是因為案子送出電腦忘了按辦結，有的是因為少裝訂了幾張照片，或是光碟片沒燒好被退回，也有當事人已經取消報案忘了把案號取消的，總之是一些過去辦公文的疏失，如果要強辯，我覺得不全然是我的錯，但既然有疏失，我也承認，被懲處我也沒有意見，現在突然把這案子也送懲戒，我也只能尊重。

另一件案子是去年11月8日跟11月11日，「於備勤時間用手機在臉書發文致生爭議」，11月8日是因為PO了一張在和平醫院被網友認出來拍照的照片，有人在下方留言：厚上班偷玩手機被抓到，11月11日大家還記得是什麼日子嗎？那天是香港有一名警察當街對著一名學生開槍的日子，那時我轉貼了新聞，下面還引發了一大串討論，然後就說我「致生爭議」，好吧！你們覺得我致生爭議就致生爭議吧！不知道又是那根筋想起來，把這案子也移送懲戒了，大概是為了積點數。

交大大隊長對於我的勤務內容也不太了解的樣子，以前我在大安分隊服務的時候，確實有「車禍專責處理人員」，但是103年調到萬華之後，因為萬華分隊人比較少，並沒有這個編制，所有員警都要處理車禍，所以說我去年「被調離車禍專責處理小組」什麼的，應該是發生在平行宇宙。

2010年跟2015大安分局、萬華分局都各自調查過一次，也都宣稱在勤餘時間，沒有受領固定薪水，擔任球評並不違法，我不揣測這時間移送的理由，可能觀察了十幾年，今天終於醒悟，大家各自解讀吧！

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