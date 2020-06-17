桃園社區關懷據點6/22恢復共餐　市府加碼旅遊消費振興方案

▲因應桃園市府關懷據點共餐解禁，志工們加強整理淸潔。（圖／「上大關懷據點」提供）

記者楊熾興／桃園報導

考量疫情趨緩，桃園市長鄭文燦17日主持防疫振興專案會議時表示，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站自6月22日起恢復據點共餐，但仍需遵防疫新生活規範；另在觀光住宿及旅遊消費優惠等整體行銷，迎接後疫時期振興地方經濟。

▲▼關懷據點共餐雖然解禁，但民眾仍需遵守防疫新生活規範。（圖／「上大關懷據點」提供）





鄭文燦說，雖然下星期一恢復共餐，但仍需遵守梅花座、不吃桌菜及保持社交距離等防疫新生活規範，也需注意環境通風，宣導用餐中避免交談，讓長輩透過共餐，逐漸恢復社會參與活動。目前桃園居家隔離者累計共有2,399位、居家檢疫者累計共有1萬7,802位，數量多、相關作業相當辛苦，目前入境仍需進行居家檢疫管制，居家檢疫者仍持續增加，截至6月16日有1,635位。另因應入境檢疫政策，目前民眾使用防疫旅館的比例持續增加，因應3家防疫旅館入住率即將達8成，將啟動第4家防疫旅館，滿足入境民眾的住房需求。



另外為配合經濟部推廣「振興三倍券」，並結合地方政府優惠方案共同推廣行銷，桃園市府各局處共推出10案，包括經發局的「桃園夜市券加倍送」、「桃園觀光工廠好刺激1.5倍購」、「桃園商圈三倍券加碼優惠」方案；觀旅局的「桃園市民限定電子旅遊券-吃喝玩樂在桃園」、「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」方案；文化局的「桃園市藝文振興方案」；交通局的「大溪復興地區交通票券」；桃捷公司的「桃捷仲夏一日票‧買一送一」、「桃捷GOGO購滿額抽獎活動」；體育局的「桃園市體育振興」方案。

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