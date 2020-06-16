▲ 台東＋新北＋馬祖結盟「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為振興國旅結盟，台東縣長饒慶鈴16日下午與新北市長侯友宜、連江縣長劉增應，在新北市政府以「夏日333，一起看海趣」為主題，共同向國人宣告：新北、馬祖、台東，個3海洋城市，陸海空不同的夏日海洋風情！而3地相關業者包括易飛網、立榮航空等代表，也都帶來超值「縣市限定優惠」，台東縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親或企業機關團體「島內出國來台東」。

▼ 台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜、連江縣長劉增應，共同出席「夏日333，一起看海趣」 記者會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴在致詞及推介台東時表示，這次參與互惠合作的新北市、連江縣（馬袓）及台東縣都是靠海城市，響應夏日333主題：「3個海洋城市」、「3種夏日風情」與「3種不同遊程」，台東縣擁有全台最長海岸線、全台唯一可體驗熱氣球自由飛活動以及最平易近人的方式，抬頭就可以觀賞夜晚星空的無光害環境等觀光資源，以及推薦台東好玩卡精選3條好玩3天2夜遊程：【台東部落尋寶趣】、【台東袐境打卡趣】及【幸福台東農遊趣】。

新北市長侯友宜指出：疫情解封，人要放風，放風最佳選擇就是去看海。針對本次結盟，新北市政府以觀光品牌「青春山海線」策劃了「山海經典文旅2日遊」、「海陸全席3日遊」、「機+酒山海逍遙自由行」3條遊程，可一口氣搜羅北台灣的山海風光、美景美食一應俱全，並走訪小鎮、老街，探尋動人的歷史故事。

縣長劉增應表示，馬祖這次除了帶來了「跳島秘境慢活自由行」、「戰地風情自由行」及「慢活風情芹壁自由行」3條自由行路線，3天2夜機加酒5,500元起。也當場加碼：只要臺東和新北民眾，在南北竿租電動機車，1天只要300元，同時下個月開始，只要到莒光（東、西莒）住宿一晚，就加碼送限量方塊海紀念酒１瓶，兩縣市各限量333瓶。

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