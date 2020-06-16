收賄又被招待出國！前文化部司長涉貪連環爆「再羈押2個月」

▲前文化部人文司長朱瑞皓涉貪，台北地院裁定再羈押2個月。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

前文化部司長朱瑞皓涉在任職期間，收受出版業者60萬元賄賂，還受招待出國旅遊，事後再利用管理及監督出版補助的權責，協助業者取得政府採購標案及出版補助款150萬元，今年4月間遭羈押禁見。如今2個月押期將屆，檢方認為仍有犯罪事實待釐清，因此聲請延押，台北地院也裁定予准。

朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任司長，但因文化部發現他涉收受台北市出版商業同業公會的60萬元賄賂，還接受招待去越南、泰國等東南亞地區旅遊，於是2018年7月1日將他「貶」到國立傳統藝術中心擔任副主任一職至今。但朱瑞皓仍不學乖！2018年期間，他又涉利用台灣戲曲中心裝修工程，並透過白手套陳金源，向廠商收回扣50萬元。

檢方目前擴大偵查中，台北市出版商業同業公會理事長盧欽政及副理事長周均亮，已分別被檢方諭令以50萬及30萬元交保；廠商被法院裁定150萬交保；白手套陳男則被羈押禁見；朱瑞皓也必須繼續待在看守所中。

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