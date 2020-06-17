詐騙新招！區塊鏈+虛擬貨幣誘民眾投資　來台吸金破9億

▲民眾黨立委高虹安、國民黨市議員鍾沛君接露區塊鏈詐騙新招術。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著區塊鏈科技與虛擬貨幣興起，詐騙吸金案也頻傳。民眾黨立委高虹安、國民黨北市議員鍾沛君17日上午召開記者會，揭露業者利用科技話術，宣稱虛擬幣每月有6至12%收益，並發行信用卡、手機網卡等騙取信任，初期確實可以消費使用，但不到1年就無預警下架，連本金都無法退還，初估全台約1000名受害者、受害金額高達9億。刑事警察局代表回應指出，涉嫌人是馬來西亞籍，如人在境內會儘速偵辦。

受害人代表Emily指出，詐騙集團首腦號稱亞洲區塊鏈大師，透過名人站台方式，引導受害者購買常見虛擬貨幣，交付到「Cloud Token」平台，並推出號稱可將虛擬貨幣及收益儲存其中提領使用的萬事達卡，還發行可以虛擬貨幣儲值的SIM卡、悠遊卡等，

Emily表示，初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，平台還提供手機網卡供他們到世界各國漫遊並以代幣支付wifi費用，讓被害人相信帳戶中的CTO幣可兌可用。

受害人代表Benson則說，該集團去年7月在台灣召開首場說明會，但去年10月起其發行的「信用卡」就無法使用，也無法解約退款，業者以「反送中」、位於香港之合作銀行業務受阻為由搪塞，今年初又以新冠肺炎導致程式開發進度延緩等為藉口。但沒想到，在今年4月又重新開會招募。

高虹安表示，該平台發行CTO代幣，支付被害人投資獲利，設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，宣稱每月有6至12%收益，還設計多層次的介紹獎金，全台總計有千人加入。此外，還發放幾可亂真的萬事達卡，官網上也根本沒有登載。

鍾沛君提到，該集團首腦為外籍人士，過去早以類似模式在其他國家吸金後逃離，呼籲儘快將其境管並偵結起訴，否則被害人恐求償無門。此外，台灣現在對區塊鏈發展幾乎無法可管，中央部會應儘速訂定法令，若立法困難，也應加強宣導，避免更多受害者。

金管會銀行局科長洪振哲指出，金管會過去曾多次針對虛擬幣投資詐騙發出新聞稿，提醒民眾注意虛擬幣商品有不合理投資報酬 ，都可能涉及違法吸金跟詐騙，這是屬於刑事犯罪，金管會會配合檢警共同防禦。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆則證實，5月初開始陸續接獲報案消息，已展開偵辦並搜集全台被害人資料。由於涉嫌人是馬來西亞籍，若人還在境內將儘速偵辦，並一併調查其合夥人。

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