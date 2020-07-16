雲端最前線／三方懸殊選情冷？陳其邁好感度「超前藍白」

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高雄市長補選15日上午進行候選人號次抽籤，由於補選時程前後不到兩個月，三位候選人包括民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政，都苦思如何提高民眾關注度。而李眉蓁15日在臉書發布改編自周杰倫新曲「高雄Mojito」，不過疑似有版權授權問題，影片稍早已悄悄下架。《雲端最前線》16日邀請立法委員高虹安、台北市議員王世堅、台灣基進新聞部主任張博洋以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

振興三倍券15日正式上路，超商開放預購民眾領券，郵局方面則是開放民眾直接購買。不過，也傳出部分超商系統當機無法領券。而民進黨台北市議員王世堅先前也痛批行政院長蘇貞昌，表示一級首長都在幫三倍券政策「擦屁股」，如今三倍券不救急不救窮，而是「救蘇」。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）確診新冠肺炎1周後，因受不了居家隔離的苦悶生活，於周三（15日）在巴西首都巴西利亞（Brasilia）再次採檢，結果還是呈現陽性反應。這個「小感冒」將繼續讓他困在家中，無法回到工作崗位。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。