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確診新冠夫婦未穿防護衣造成恐慌　盧秀燕：中央應訂定更嚴格標準

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▲盧秀燕要求中央應訂定更嚴格入境標準。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕要求中央應針對確診者訂定嚴格入境標準。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1對在孟加拉感染新冠肺炎、住在台中市的夫婦13日被列為台灣境外移入個案，2人回台後一度說全程有穿防護衣，後來被打臉根本沒穿，市長盧秀燕17日表示，台中市目前還有1千5百人居家檢疫，可見中央放行返台人數還蠻多的，因此她建議中央，應訂定嚴格防護裝備，減少同機和機場相關檢驗人員感染風險。

▲盧秀燕要求中央應訂定更嚴格入境標準。（圖／台中市政府提供）

▲曾梓展說，夫妻倆沒有回台中，也沒有和親友接觸。

台中市議會上午進行市政總質詢，市議員羅廷瑋關心確診的孟加拉夫婦返台所造成的恐慌，市府目前掌握的進度如何？

盧秀燕表示，依中央規定，從國外回台必須進行居家檢疫，台中市目前居家檢疫人數超過1千5百人，這表示中央放行返台的數量還不少，以這次孟加拉夫婦為例，不只全國民眾害怕，同機乘客也都嚇死了，她建議中央政府，若要放行，應該要求進入國內的民眾，訂定嚴格的特定防護標準，包括搭飛機時戴口罩、穿防護衣等，保護同機旅客及機場工作人員。

衛生局長曾梓展表示，個案太太是台灣人，先生是外國人，這對夫妻在孟加拉時，採檢為陽性、有住院，後來先生2採陰性出院，太太則因當地醫院病房不夠，1採陰性就出院，夫妻出院後申請回台，至於誰允許夫妻回台，市府會再調查，個案下飛機後，立即被送到集中檢疫所，經化驗為陽性確診後，立即住進負壓隔離病房，2人沒有返回台中住家，也沒有接觸親友。

衛生局進一步說明，確診個案同團中有4人是台中市民，採檢結果為陰性，即日起已居家檢疫、健康自主管理，衛生局呼籲民眾接受疫調時應坦承以告，避免影響防疫，市府也會跟中央疫情指揮中心持續溝通，並釐清事實，民眾如刻意隱瞞，可依《傳染病防治法》第43條，開罰6萬元至30萬元。

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