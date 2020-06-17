香港失業率創15年新高　陳茂波疾呼市民「多消費」

▲香港失業率創新高。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受反修例抗爭、新冠肺炎疫情、港版國安法等多重因素影響，香港特別行政區政府統計處16日公布數據顯示，2020年3到5月，全港失業率為5.9%，創下15年來新高，另就業不足率為3.5%，同樣也是17年來的最高點。

港府統計處數據顯示，和2到4月的數據相比，香港多數主要經濟行業的失業率仍持續上升，幅度達0.7個百分點，顯示儘管4、5月疫情逐步趨緩後，經濟仍未出現回暖跡象。





▲香港經濟受疫情和社會運動影響。（圖／路透社）

從行業來看，香港3到5月失業率升幅較高的分別是營造業，以及零售、住宿及膳食服務業，還有運輸業、訊息及通訊業、教育、藝術、娛樂及康樂活動等行業。

其中，香港消費及旅遊相關行業的失業率上升至10.6%，為2003年香港受SARS疫情打擊後的新高，就業不足率也顯著上升自6.3%。但香港特區政府勞工及福利局局長羅致光強調，雖然失業率情況惡化，但升幅有所放緩，證明特區政府推出承擔額達810億港元的「保就業」計劃，現已達到預期效果，因此不必太悲觀。

不過，香港財政司司長陳茂波仍於近日，在媒體上公開發表題為《齊消費振經濟》的文章，一方面重申政府將向18歲及以上的香港永久性居民，每人發放1萬港元；另一方面，他希望透過文章，鼓勵及帶動本地消費，舒緩市民的經濟壓力。

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波呼籲港人多消費。（圖／CFP）

陳茂波表示，中美貿易摩擦、社會暴力衝擊、以及新冠肺炎疫情，讓經濟陷入前所未見的困境。因此，港府財政預算案中逾1200億港元的紓困措施，到兩輪防疫抗疫基金的1600多億港元支援，不同的款項正陸續發放到目標行業或組群的手上，「我相信這些措施正逐步發揮作用。」

觀察香港經濟後市表現，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港總失業人數超過23萬人，對比去年底的12.4萬失業人數增加達85%。因此，雖然隨著限聚令逐步放寬，香港經濟有望在第二季尾開始走出谷底，但勞動市場的表現通常反應滯後。

加以全球主要發達市場仍在衰退，跨境人流活動備受限制，劉健恆認為，經濟活動難以呈V形急速反彈，渣打銀行預計，香港的失業率還將在第三季升至超過6%，經濟在今年下半年最多只能溫和復甦。

2020年第一季，香港地區生產總值(GDP)按年實質下跌8.9%，創1974年有紀錄以來的最大跌幅。

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