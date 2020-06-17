梨子削皮切片加冰糖、干貝電鍋燉　盧秀燕：保護喉嚨最佳甜湯

▲▼盧秀燕和江啟臣一起「搭乘」東勢梨果巴士進場，全力行銷梨子。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市種梨面積高達3千4百公頃，整年依月份不同生產5種梨子品種，可說是全國產量最大、品質最好的地區，目前正值梨子盛產，市長盧秀燕17日出席記者會全力行銷，她還透露自己保護喉嚨的小秘方，把梨子削皮切片後，加點冰糖和干貝，放進電鍋燉，就是一碗最好的甜湯。

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農業局與東勢區農會上午舉辦「2020東勢梨果季-花現梨饗柿界」記者會，盧秀燕和立委江啟臣等人一同「搭乘」東勢梨果巴士進場，盧表示，台中是梨的故鄉，從5、6月到年底，不同月份各有不同品種，現在是高接梨盛產季節，8月份是農民自己研發的甘露梨，9月是新世紀梨和蜜梨，11月份則是雪梨。

▲「2020東勢梨果季-花現梨饗柿界」記者會，吸引不少民眾參與。

盧說，台中的梨子甜美多汁，非常消暑，生津解渴，是最好的水果，她透露自己喉嚨不好，常把梨子削皮切片，加一點冰糖跟干貝，放進電鍋燉成一小碗，就是一道最好的甜湯，歡迎全國民眾多多採購。

東勢農會表示，台中梨果季已經起跑，從6月21日（星期日）至8月2日（星期日） 推出「採果巴士」、「果樹認養」、「阿尼斯特」地景藝術等系列體驗活動，加上結合台中購物節活動，讓民眾有得吃、有得玩，還有機會抽中大獎，歡迎民眾扶老攜幼來趟仲夏農村輕旅行。

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