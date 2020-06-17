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離開北京班機傳班班客滿？飛台灣真實情況曝　華航、長榮將視需求調整

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）

記者賴文萱、洪巧藍／台北報導

北京近來再度爆發新冠肺炎疫情，6天內累計153人染疫，16日0時至24時，新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。台灣急診醫師呼籲大家要繃緊神經，「第二波病毒攻擊來了！據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。」不過，昨日長榮航空北京返台航班僅載33名旅客及1名嬰兒，華航、長榮均表示，將視疫情及市場需求機動調整航班。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今日在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，中國北京爆發第二波新冠肺炎疫情，「以中國隱匿疫情的慣性，官方確診人數可能需要再後面加一個零甚至兩個零或三個零。」

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謝宗學也提醒，台灣應該開始拉緊神經、提高警戒，「據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情。」呼籲大家不要鬆懈，因為中國第二波病毒攻擊來了！

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中港澳航班統計來看沒有特別增加的趨勢。但北京今傳出採取嚴格進出京管控，兩座機場已取消近7成的航班，陳宗彥指出，目前資料顯示台灣相關航班尚無受到影響。

至於國內針對兩岸航線限縮於北京等機場，再爆疫情是否會影響相關航點？陳宗彥表示，目前沒有規劃進行特別限制，因為所有入境都必須進行申報，有症狀者會送往集中檢疫，其餘則需居家檢疫14天，評估不會對社區產生影響。

▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京市民排隊做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際了解航班狀況，今日華航及長榮都沒有北京返台的航班，華航目前為每周一一班，長榮則為每周二一班。

長榮航空指出，昨（16日）北京返台BR715航班，全機旅客共計有33位旅客+1嬰兒，目前仍維持每周一班桃園-北京客機服務，但將會視疫情狀況及市場需求機動調整航班。

華航則表示，北京往返航班目前暫無影響，至於周一返台航班有多少乘客，不便透露。後續將依政府防疫政策與市場需求調整，最新動態可於官網「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢，接下來6月飛北京航班日期為6/22、6/29。

桃機表示，目前尚無接到往返北京航班的相關禁飛指令，實際上航班狀況則要視航空公司機動調整航班。

北京6天內累計153人染疫，為防止新冠肺炎疫情失控，北京市自昨日起，恢復社區封閉式管理，同時嚴控人員、貨物出入北京。據16日晚北京市政府召開的會議，市政府副秘書長陳蓓宣布，對高風險街道、鄉鎮所轄社區、村進行「全封閉管控」，人員只進不出、禁止離京，進行居家觀察，並做核酸檢測。

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