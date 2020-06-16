林飛帆：我有點替蔣萬安擔心　不希望走上韓國瑜的風格

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對日本擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」等主權爭議問題，國民黨團書記長蔣萬安要求行政院副院長陳其邁落實2012年的主張，盡快在釣魚台舉辦釣魚大賽。對此，民進黨副秘書長林飛帆16日表示，他有點擔心，不希望蔣萬安走上韓國瑜的風格。

日本沖繩縣石垣市議會提議，將釣魚台的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發台日主權爭議。蔣萬安在15日的記者會上表示，「請陳其邁副院長落實自己當時的主張，儘速舉辦釣魚台釣魚大賽，我會第一個報名，但我嗆你不敢」、「難道民進黨面對主權被侵犯，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，懦弱無能到這個地步，果然是不敢得罪外交部長吳釗燮口中的大哥哥。」

對此，林飛帆表示，他有點擔心蔣萬安，不希望他走上韓國瑜的風格，他的發言讓非常多朋友很詫異，不像是過去的蔣萬安，過去很穩健，政策議題都是了解後才會談，昨天有點突兀，這感覺有「韓式」的發言。

林飛帆表示，國民黨焦慮的可能是韓國瑜的支持者怎麼吸納進來，要鞏固起來，他不覺得這是好的政治發展，應該要告訴他們，韓國瑜路線選民已經做了選擇，應該要拉回常軌。

▼民進黨副秘書長林飛帆接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供）



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