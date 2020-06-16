韓國瑜「北漂返鄉」努力了一年半…勞工局「曝2位數成績」！陳致中質詢傻眼

▲陳致中質詢時問及「北漂返鄉」成績，不料一年半下來竟只有14人次。（圖／高雄市議會）

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜先前政績主打「北漂返鄉」，要吸引青年學子返鄉就業、創業。但高雄市議員陳致中今（16日）進行市政質詢時，詢問北漂返鄉成績；勞工局代理局長陳石圍竟回應，一年半來服務人次56人，其中僅14人次返鄉，讓陳致中當場聽到傻眼。

陳致中質詢時指出，「吸引北漂青年返鄉」是韓國瑜先前擔任市長時的重要政見之一，如今事隔一年半，北漂返鄉的專案服務人次、瀏覽量、實際成績如何？讓中漂、北漂的高雄子弟回到家鄉創業就業，是否有說到做到？能不能提出實際成績？

對此，陳石圍則回應，除了青年局以外，勞工局去年9月18日也設立北漂專業服務台，有一人一條龍的專業服務協助，截至今年6月14日，總共服務56人次，有14人次返鄉，其他則還在協助中。

誇張數據一曝光後，陳致中聽了當場傻眼，還頻問「返鄉14人次？」陳石圍則回答「對！」接著補充解釋，北漂返鄉自去年開始徵才，這是示範性質，未來會持續列入重點工作。

陳致中聞言後相當不滿，直呼韓前市長主打的政績過去了一年半，竟然只有返鄉14人次，「這不是示範性質，這是重點業務、是韓前市長主推的重點政績，怎麼一年半的努力，只有14人次，無法對市民交代啦！要怎麼營造足夠的誘因、好的條件，是勞工局的責任，要加倍努力、急起直追。」陳致中指出，本來很多青年投票給韓，但現在卻都改投罷免票，這代表市府的承諾跳票，「北漂返鄉沒有說到做到，被看破手腳，局長自己也證實只有14人次，情何以堪？」

對於這一數據，勞工局技正林炳賦稍早澄清，除了此北漂服務專業服務台之外，另有其他公私立服務平台同時媒合北漂返鄉就業，包含1111人力銀行、104人力銀行、勞工局就業訓練中心以及固定辦理的大型徵才活動；因其他既有的媒合平台資訊量大，不會特別統計，僅就「北漂專業服務台」來說，是14人沒錯。

▼陳致中在臉書PO文，「北漂返鄉經過一年半有幾個人？大家猜猜看。」（圖／翻攝陳致中臉書）