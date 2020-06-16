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雲端最前線／藍綠再戰高雄市！吳怡玎對決陳其邁？

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新聞節目中心／綜合報導

民進黨中常會17日將徵召提名行政院副院長陳其邁參選。據了解，有別於陳其邁2018年參選高雄市長「不設競選總部」的佛系參選，這次補選不僅將成立競選總部，更以「有市長，會做事」作為競選主軸。而藍營則傳出立委吳怡玎出線機會大，藍綠將在高雄市補選再次對決？《雲端最前線》16日邀請高雄市議員高閔琳、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳其邁回到雄中參加學弟畢業典禮，脫口而出：明天我也會有我的畢業典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁回到雄中參加學弟畢業典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

健保署提出自費醫材設天花板上限遭醫界砲轟，行政院長蘇貞昌15日表示，這件事立意良好，希望減少民眾負擔的美意，但政策應該要充分溝通。同時，蘇貞昌在回應中也透露出對衛福部長陳時中的不滿，他表示，政策推出應該要讓團隊知道，並準備好QA跟懶人包等，政策才不會出於誤會或思慮不周到。

美國「佛洛伊德之死」點燃的大規模抗議持續逾半月，從種族示威演變至要求警察改革的聲浪。政府官員透露，總統川普將於美東時間16日簽署一項行政命令，透過提升警察資格及加強培訓，以改善警察對待非裔與其他民眾的方式。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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