「這禮拜徵召陳其邁！」　林飛帆透露2大高雄市長補選關鍵

▲林飛帆接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供）



記者陶本和／台北報導

高雄前市長韓國瑜遭到罷免後，民進黨準備於17日推派行政院副院長陳其邁出戰市長補選。對此，民進黨副秘書長林飛帆16日受訪時證實，陳其邁從當初敗選後，過去兩年多做了改變，也有很多努力，「目前這禮拜就會徵召他」。林飛帆也透露，這次選戰關鍵，包括是否讓市民看到高雄願景，以及候選人是否有跟高雄對話。

林飛帆上午接受廣播訪問時，鬆口證實民進黨這個禮拜就會徵召陳其邁出戰高雄市長補選。對於黨內是否已評估國民黨浮出的可能人選？他僅表示，目前還不敢斷言。

林飛帆表示，他覺得高雄的政治現實，從2020年總統大選、罷免到補選，密集的政治動員，要炒熱氣氛勢必會有一定的程度，民進黨沒有想要冷處理，但他認為，補選選戰應該要讓市民看到高雄願景跟未來，候選人有沒有更多的跟高雄對話。

林飛帆說，接下來一定會組成輔選小組，輔選工作是從地方到中央的，但細節部分還沒有討論到，「都是考驗，還沒有進到細部的討論，徵召作業這個禮拜才會進行」。

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

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