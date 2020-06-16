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前高雄新聞局長鄭照新曝：韓國瑜市府團隊「單飛不解散」

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▲▼高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者許宥孺攝）

▲前高雄市新聞局長鄭照新。（資料照／記者許宥孺攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜被解除職務後，前高雄市新聞局長鄭照新16日受訪時表示，團隊的凝聚力仍然緊密，持續關心高雄的市政動態，希望這一年半打的基礎，不要因為團隊離開而中斷，並形容韓市府團隊仍「單飛不解散」。

鄭照新說，到高雄的四個多月，他覺得意義非凡、非常值得，韓國瑜的領導風格完全授權，也經歷了防疫考驗、罷免案，相信「拋除政治主觀印象後，很多客觀數字會留下」，他也強調，高市府的凝聚力到今天為止都沒散，都還是緊密互相聯繫、關心高雄市政動態，希望這一年半打的基礎，不要因為團隊離開而中斷，現在可以說是「單飛不解散」。

鄭照新提到，有別於過去民進黨執政時期的「監軍政治」，韓國瑜任內非常尊重文官體系發展，他聽到有長期在高市府的文官，最痛恨的就是主秘這個職務，因為原本只有公務員可以擔任，卻大量晉用機要人員擔任主秘，各個機要也爭權奪利，這些狀況在韓市府都沒發生過。

對於韓國瑜以93萬高票遭到罷免，鄭照新說，他原本認為這是總統大選情緒的延續，因此讓大家心態回歸市政是他們的目標，然而，在大量錯誤片面訊息中，雖不斷做澄清，但網路上錯誤訊息出去就出去，尤其側翼粉專直接拿錯誤訊息大量宣傳，新聞更正了也沒辦法改變。

鄭照新說，地方上對於罷免的氛圍到後來其實沒那麼熱，但很多外地學子回來投票、加上天氣也好，「但他們所認識的韓國瑜是電子化的韓國瑜，透過這方式理解他，他們沒機會不了解高雄路有多平。」

鄭照新表示，韓國瑜被罷免後，心情非常灑脫，他覺得這一年半對得起高雄市民，也有基礎建設，但對於許崑源的意外讓他非常痛心，失去一個情義相挺、且關心高雄發展的好朋友，對整個團隊來講都是非常遺憾的事情。

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