橙燈亮了防38度！連4天將飆「今年最高溫」　下波變天轉雨時間出爐

▲氣象局提醒，今紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

有夠熱！氣象專家吳德榮提醒，今天（16日）至周五各地天氣晴朗、炎如盛夏，最高溫達36度以上，將是今年以來氣溫最高的幾天；最新歐洲模式模擬顯示，下周一滯留鋒面仍在北部海面徘徊，最新美國模式則模擬，台灣已被滯留鋒影響，應密切觀察。

中央氣象局對6縣市發布「高溫資訊」，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今中午前後花蓮縣縱谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今大致為晴到多雲的穩定天氣，要注意高溫炎熱，午後雷陣雨主要在各地山區，但量質和前幾天相比較少。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，這樣穩定的天氣型態維持到周四，周五到下周一，台灣北部海面有鋒面逐漸在靠近，但也沒壓下來，屆時西南風影響，午後雷雨範圍會稍微比較廣，不侷限在山區；而中南部有局部短暫降雨，時間傾向在清晨至上午。

至於未來一周高溫部分，陳伊秀表示，周四前西半部最高溫都有35度，東半部則約33至35度；周五天氣還算穩定，仍有34、35度；周六到下周一，鋒面稍稍靠近一些，溫度降個1、2度，約33、34度，但還是滿熱的。

▼氣象局對6縣市發布「高溫資訊」。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、炎如盛夏，最高溫達36度以上，將是今年以來氣溫最高的幾天，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，周六、周日因鋒面接近，大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，天氣仍高溫炎熱。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，下周一滯留鋒仍在北部海面徘徊，最新美國（GFS）模式則模擬，台灣已被滯留鋒影響；由於是第7天的模擬，各模式皆有不確定性且持續調整中，滯留鋒及西南風對台灣將帶來什麼影響？應密切觀察。