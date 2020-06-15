中午熱爆！台北、高雄9縣市亮「36°C高溫黃燈」　午後再防雨彈突襲

▲太平洋高壓稍增強，今日各地高溫炎熱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天太平洋高壓稍增強，各地大多為晴到多雲的天氣。台東大武在中午12點07分高溫也飆至37度，氣象局也針對台北、高雄等9縣市發布「36°C高溫黃燈」，提醒中午前後要留意高溫發生。另外，午後中部以北、東北部地區及各地山區要注意雷陣雨發生，可能會有局部較大雨勢。

【13:25更新】

氣象局更新高溫燈號，花蓮縣縱谷調整為橙燈，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、台北市、嘉義市、雲林縣地區，嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷持續發布黃色燈號。截至13時30分，花蓮富源高溫飆更高，已達38.3度，台東大武今日最高溫維持37.0度，高雄市溪埔也有36.1度高溫出現。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布高溫黃燈，提醒有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局發布高溫黃燈，今日中午前後花蓮縣縱谷，台東縣、台北市、嘉義市、雲林縣地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，要注意36度以上高溫發生。

截至中午12時30分，今日最高溫出現在台東大武，已飆至37度；其次，花蓮富源也有36.2度；高雄美濃及雲林分場也都有35.4度高溫。

▲今日高溫排行榜。（圖／中央氣象局）

氣象局另提醒，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用，前往山區活動也請留意天氣的變化。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢