快訊／1日2發「大雷雨彈」又來了！猛灌台中30分鐘　全台17縣市防豪雨

▲台中、南投慎防大雷雨，猛灌30分鐘。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

旺盛對流發展，全台午後有局部短暫陣雨發生，並有短時強降雨，造成部分淹水災情，台中車站附近下午一度淹成「台中威尼斯」，中央氣象局晚間8時21分再度發布「大雷雨即時訊息」，持續至8時45分，台中、南投2縣市慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲；另外，全台17縣市也已發豪雨特報。

氣象局預報，15日太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，除清晨至上午南部地區偶有局部短暫零星陣雨外，各地大多為晴到多雲，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率；溫度方面，各地高溫炎熱，普遍33度，尤其嘉義以南、南投近山區與河谷及花蓮縱谷一帶有局部35、36度以上高溫發生。

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氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，14日台北市、新北市、台中市、南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林地區及其他山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雷雨即時訊息示警區域：



台中市－新社區、霧峰區、太平區，

南投縣－埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉。

豪雨特報示警區域：

豪雨－台北市、新北市、台中市、南投縣。

大雨－基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

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