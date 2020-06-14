梅雨鋒面又回歸！下波影響時間點、雨區曝　一張圖看一周雨怎麼下

▲中央氣象局發豪大雨特報，今日午後雷陣雨明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

周日午後大雷雨發威，不少縣市受短時強降雨影響，出現淹水災情。氣象局表示，明天各地山區、近山區平地仍要注意午後雷陣雨發生，預估雨區會比今天縮減，但梅雨鋒面預估周六、日又往台灣北部海面接近，屆時午後雷陣雨範圍又會變廣。

氣象預報員陳伊秀表示，今天午後雷陣雨預估到晚間7點左右就會趨緩，目前雨區範圍正在縮小，明天各地山區、近山區平地午後仍要注意短時強降雨發生，但因為太平洋高壓較今天增強，預估雨區跟下雨強度會縮減。

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▲周一仍要留意午後雷陣雨發生，周二至周四各地高溫炎熱，周五起留意西南風影響。（圖／中央氣象局）

周二起至周四，太平洋高壓增強，天氣穩定，環境風場轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨外，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣。午後雷陣雨區主要限縮在山區，雨勢也較零星。

周五至下周日（19日至21日）梅雨鋒面再度南壓，有逐漸接近台灣北部海面的趨勢，受鋒面前西南風影響，中南部清晨至上午這段時間，要注意有局部短暫陣雨或雷雨發生。北部跟東半部大致為多雲，但有午後雷陣雨天氣為主。

▲梅雨鋒面又將南壓影響台灣，預估時間點落在22日。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，這道鋒面南壓影響到台灣北部陸地，預估時間落在22日，屆時北部、東北部降雨機率提升，花、東亦有局部短暫降雨。

至於21日台灣將可見到日環食天文奇景，氣象局表示，以最佳觀測地嘉義來說，主要是清晨至上午可能會有局部短暫陣雨，下午若雲層沒有太厚，應該有機會能觀測到。

▲梅雨鋒面屆時南壓影響，北部降雨機率將升高。（圖／記者林敬旻攝）

氣溫方面，未來一周各地高溫大致都落在34-35度，其中，周二至周四天氣最為穩定，南高屏、花東縱谷、大台北等地要留意局部地區可能有36度以上高溫發生。

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