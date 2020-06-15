台北盆地防午後雷雨！梅雨鋒面周末滯留台灣上空？　彭啟明說話了

▲彭啟明說，過去幾天雖然有許多預測，好像這周末鋒面會到台灣上空，但過去這一天的預報已經有顯著的調整，可能周日就在台灣北方海面徘迴。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

對於周末是否會有梅雨鋒面影響台灣，天氣風險公司總經理彭啟明15日表示，這波鋒面是否會在台灣上空滯留，這仍有些變數，新的預測多數是在台灣北方海面滯留，影響性略微減弱。

彭啟明在臉書說，今白天仍高溫炎熱，吹著穩定的西南風，略轉乾一些，中午各地高溫上看33至36度，仍會有午後雷陣雨，但比14日會略緩和一點，降雨時間會略短一些，集中在靠山區或台北盆地。

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彭啟明指出，周二開始太平洋高壓西伸增強，預期將延續到周五、周六，都是典型夏季炎熱高溫天氣，仍有午後陣雨，但會較集中在靠山區。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，要值得留意的就是目前位於長江流域的鋒面，在當地已經滯留接近一周，鋒面位置已經在長江以北，大約在江蘇附近，未來幾天也將持續，但可能在周四到周五期間往南移，可能周日就在台灣北方海面上。

彭啟明說，過去幾天雖然有許多預測，好像這周末鋒面會到台灣上空，但過去這一天的預報已經有顯著的調整，可能周日就在台灣北方海面徘迴，北部的天氣會略受到影響，中南部則有待觀察；而這波鋒面是否會在台灣上空滯留，梅雨鋒面再度重返，這仍有些變數，新的預測多數是在台灣北方海面滯留，影響性略微減弱。

對此，中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周五到周日有道鋒面在台灣北部海面活動，至於會不會影響到台灣，目前預報還有點分歧，有的模式認為會影響，有的模式則認為還有點距離；但水氣有點增加，中南部沿海清晨留意對流發生，白天各地多雲，山區或平地都有午後雷陣雨。