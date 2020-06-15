　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲吳德榮指出，周六因鋒面接近，大氣不穩定度提高，午後對流的強度增強、範圍擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今年梅雨季第4道鋒面結構是「滯留鋒」，且伴隨「西南氣流」；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊，美國模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣。對此，中央氣象局預報員王品翔說，鋒面會不會影響台灣，模式還有點分歧，得持續觀察。

氣象局對7縣市發布黃色燈號高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天（15日）中午前後花蓮縣縱谷、台北市盆地、嘉義市地區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

請繼續往下閱讀...

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今環境轉偏西南風，清晨至早上西南部沿海要留意局部對流發生，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後雷陣雨比14日小一些些，偏向山區，至於宜蘭、花蓮、新北和大台北靠山區平地，也有機會下到午後雷雨；今台北高溫約36度、中南部約35、36度、東半部約33至35度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，這樣高溫炎熱、多雲到晴的天氣型態維持到周四，午後山區有雷陣雨；周五到周日有道鋒面在台灣北部海面活動，至於會不會影響到台灣，目前預報還有點分歧，有的模式認為會影響，有的模式則認為還有點距離，但水氣有點增加，中南部沿海清晨留意對流發生，白天各地多雲，山區或平地都有午後雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊（左圖）；美國模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣（右圖）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，周二至周五水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、炎如盛夏，最高溫將達36度以上，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；周三起因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率；周六因鋒面接近，大氣不穩定度提高，清晨的降雨增多，午後對流的強度增強、範圍擴大，天氣仍偏熱。

吳德榮分析，今年梅雨季第4道鋒面結構是滯留鋒，且伴隨西南氣流；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊，美國（GFS）模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣。他說，由於是第7天的模擬，有不確定性存在，何況兩模式還不一致，會如何調整？應密切觀察。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素
「美的集團」創始人驚傳遭挾持！　兒子逃出別墅渡河報警
今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

媽祖遶境沒他不行！鑾轎前「報馬仔」打頭陣　命理師揭密：腳趾都有含義

狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜...求不加班就好

快訊／1日2發「大雷雨彈」又來了！猛灌台中30分鐘　全台17縣市防豪雨

大雷雨狂灌車站！「台中威尼斯」奇景驚呆網友：打卡新景點

環團肯定台泥金昌石礦主動辦環現差　憂環保署有壓力草率行事

瞬間雨彈炸新北！板橋、新莊、三峽、土城都積水…市府開設3級災害應變

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

媽祖遶境沒他不行！鑾轎前「報馬仔」打頭陣　命理師揭密：腳趾都有含義

狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜...求不加班就好

快訊／1日2發「大雷雨彈」又來了！猛灌台中30分鐘　全台17縣市防豪雨

大雷雨狂灌車站！「台中威尼斯」奇景驚呆網友：打卡新景點

環團肯定台泥金昌石礦主動辦環現差　憂環保署有壓力草率行事

瞬間雨彈炸新北！板橋、新莊、三峽、土城都積水…市府開設3級災害應變

洗窗平台7樓下墜「橫的變垂直90度」！2工人卡高空8分鐘　土城住戶嚇壞

新堀江悼許崑源看板P上5字秒變地獄哏　臉書遮蔽理由網友全歪樓

夏天一定要會的涼爽穿搭！5樣「必備單品」直接化身型男

畢業新鮮人看過來！　就業補貼3萬元今上路、懶人包一次看

女星澆樹摔傷「右腳裹成象腿」！　往下看「9000元拖鞋」才是亮點

鐵質之王「紅肉火龍果」　2種人不宜吃太多

唐綺陽運勢／水逆又來了！金牛想有桃花「掌握1關鍵」　2星座好好睡一覺吧

台灣內需服務業服務業冰火兩極　「這產業」大幅成長！

川普西點軍校16秒走下坡「有困難」影瘋傳　怒推文：是坡度太陡太滑

陳其邁鬆口談補選：高雄需要重開機　和韓國瑜還是朋友

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

救護車上的字全印反　他解答了

今防午後雷雨！下波鋒面+西南氣流大變天　吳德榮說話了

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

拍SOD網搬家人酸　吳夢夢打臉了

狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

瞬間雨彈襲擊新北市　板橋、新莊、三峽、土城都積水

「報馬仔」裝扮全身上下意涵精神

梅雨鋒面又回歸！影響時間點、雨區曝

台中雷雨「汽車全龜速前進」！早上還大太陽

更多熱門

相關新聞

即／1日2發　大雷雨彈猛灌台中半小時

即／1日2發　大雷雨彈猛灌台中半小時

旺盛對流發展，全台午後有局部短暫陣雨發生，並有短時強降雨，造成部分淹水災情，台中車站附近下午一度淹成「台中威尼斯」，中央氣象局晚間8時21分再度發布「大雷雨即時訊息」，持續至8時45分，台中、南投2縣市慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲；另外，全台17縣市也已發豪雨特報。

梅雨鋒面又回歸！影響時間點、雨區曝

梅雨鋒面又回歸！影響時間點、雨區曝

午後雷雨開炸！北北基17縣市大雨特報

午後雷雨開炸！北北基17縣市大雨特報

鄭明典：很可能發生「二度入梅」

鄭明典：很可能發生「二度入梅」

東部外海6.0震　不排除規模4~5餘震

東部外海6.0震　不排除規模4~5餘震

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮王品翔氣象局鋒面西南氣流

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

台灣哪裡要捷運　網友狂推1縣市

北京再爆新冠肺炎　病毒「歐洲輸入」

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

「AV奧斯卡影后」相澤南24歲！邪惡視角辣曬蜜臀

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面