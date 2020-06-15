今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

▲吳德榮指出，周六因鋒面接近，大氣不穩定度提高，午後對流的強度增強、範圍擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今年梅雨季第4道鋒面結構是「滯留鋒」，且伴隨「西南氣流」；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊，美國模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣。對此，中央氣象局預報員王品翔說，鋒面會不會影響台灣，模式還有點分歧，得持續觀察。

氣象局對7縣市發布黃色燈號高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天（15日）中午前後花蓮縣縱谷、台北市盆地、嘉義市地區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今環境轉偏西南風，清晨至早上西南部沿海要留意局部對流發生，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後雷陣雨比14日小一些些，偏向山區，至於宜蘭、花蓮、新北和大台北靠山區平地，也有機會下到午後雷雨；今台北高溫約36度、中南部約35、36度、東半部約33至35度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，這樣高溫炎熱、多雲到晴的天氣型態維持到周四，午後山區有雷陣雨；周五到周日有道鋒面在台灣北部海面活動，至於會不會影響到台灣，目前預報還有點分歧，有的模式認為會影響，有的模式則認為還有點距離，但水氣有點增加，中南部沿海清晨留意對流發生，白天各地多雲，山區或平地都有午後雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊（左圖）；美國模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣（右圖）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮指出，周二至周五水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、炎如盛夏，最高溫將達36度以上，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；周三起因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率；周六因鋒面接近，大氣不穩定度提高，清晨的降雨增多，午後對流的強度增強、範圍擴大，天氣仍偏熱。



吳德榮分析，今年梅雨季第4道鋒面結構是滯留鋒，且伴隨西南氣流；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日滯留鋒仍在北部海面徘徊，美國（GFS）模式則模擬，周日滯留鋒已南下影響台灣。他說，由於是第7天的模擬，有不確定性存在，何況兩模式還不一致，會如何調整？應密切觀察。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）