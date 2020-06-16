過辛亥隧道…車上廣播秒變聲！他聽「詭異誦經」嚇呆　行車畫面曝

▲辛亥隧道時常有靈異故事傳出，有民眾駕車經過，廣播瞬間變成誦經的聲音。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市文山區的辛亥隧道時常傳出靈異事件，近日有名駕駛駕車經過辛亥隧道，車上的廣播突然變成誦經的聲音，詭異的語調不斷從音響傳出，讓他當場嚇傻了。

辛亥隧道相當靠近北市第二殯儀館，時常有靈異故事傳出。根據《東森新聞》報導，一名駕駛爆料，他一個多月前行經該路段，當時聽著廣播，沒想到才剛進入辛亥隧道，廣播的聲音馬上變了，成為詭異的誦經聲，當時還是大白天，有許多車輛來往，讓他當場嚇傻。

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▲男子駕車經過辛亥隧道，廣播秒變誦經，讓他嚇傻。（資料照／記者張君豪翻攝）



依據行車紀錄器片段，男子車上的廣播聲音突然消失，轉而成為有雜音的男聲，不斷吟誦著經文，還傳出「希伯來語言」、「希伯來語文」、「用耶穌說的語文」之類的句子，讓人聽了毛骨悚然。

據了解，由於辛亥隧道內的廣播系統出了問題，才會出現這種類似蓋台的狀況，台北市工務局新工處回應，近日會更新設備，避免類似的狀況再次發生。

對此，國民黨籍台北市議員鍾沛君回應，這種情況若再次發生，導致民眾發生行車意外，可能會有很嚴重的後果，「我覺得市府沒有辦法賠。」

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