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卑南鄉不一樣的母親節！子女透過廣播對媽媽大聲說出心裡話

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▲卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因新冠肺炎疫情影響，台東卑南鄉今年的模範母親表揚，改以邀請受獎人子女到村辦公處，待鄉長許文獻至家裡貼紅榜的同時，子女利用村辦公室的廣播系統大聲跟媽媽說出心裡的話，這種方式有公開表揚的效果又可避免群聚，子女可將心中感謝透過廣播表達出來，句句都到心坎處讓受獎母親也感動的紅了眼眶。

▲卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

泰安村黃華女士的女兒廣播完返家給媽媽大大擁抱。

許文獻表示，受到疫情影響今年母親節慶祝活動讓大家傷透腦筋，卑南鄉的居民因聚落較為集中,才想到讓受獎人子女透過村里廣播對媽媽表達感謝，許多子女一講到家裡的故事大家不是哽咽就是紅了眼眶，真情流露讓人非常感動。而今年卑南鄉的模範母親除了賀匾外，禮品為一部液晶電視，這是因為省下了場地租金與茶點費等支出，不希望因為疫情讓受獎人感覺母親節受到冷落，獲獎媽媽得到這個厚禮都非常開心。

▲卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

泰安村楊陳阿蜜女兒楊幸錦廣播時的神情。

利嘉村模範母親陳碧晶女士的女兒高詩芸、高詩惠姐妹受訪時表示，為了讓媽媽感到驚喜，姐妹倆還熬夜擬稿，騙媽媽要去買東西卻跑到村辦公室廣播，但正式上場說沒幾句就哽咽到說不下去，媽媽聽到她的感謝也是感動的頻頻拭淚，只為了要大聲對媽媽說我愛你！姐妹兩說，就算媽媽沒得獎，在她們心中永遠有最好、最棒的模範母親。

利嘉村模範母親王阿金女士，從五十三年在村子裡開榮廷商號（雜貨店）迄今快一甲子，村莊裡的大大小小都認識她，無論老少總會親切的喊她一聲王媽媽，知道她獲獎村民鄰居也紛紛來向她恭賀。

▲卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

▲泰安村黃華家人寫滿滿的感謝文字要對媽媽訴說的筆記。

泰安村楊陳阿蜜女士也是卑南鄉公所推薦獲選縣代表之模範母親，其次女楊幸錦是社會處救助科科長，這陣子紓困補助申請的事讓她忙得每天只睡三個鐘頭，也特別把握能跟媽媽說愛的時刻，她說到母親獨立扶養五個小孩，且一肩扛起父親留下的債務，曾在她高三時無法付出註冊費的那一晚，與媽媽抱頭痛哭的記憶，她很謝謝媽媽無論多辛苦都沒放棄孩子們的教育，並哽咽的說出“我愛你!媽媽”，她說這是她不敢在媽媽面前說的話，但她真的非常愛她的媽媽，一再叮嚀媽媽一定要健康平安!

▲卑南鄉模範母親子女，利用廣播在母親節當天向媽媽大聲説出心裡的話。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

▲卑南鄉鄉長許文獻致送賀禮-液晶電視機，給模範母親。

泰安村模範母親黃華女士由次女黃羽萱代替全家族包括姪子、弟媳、哥哥姐姐唸出他們手寫的兩大張感謝函，輪到說出自己感謝時，突然有感而發泣不成聲，久久說不話來，頻頻拭淚的說『謝謝你！妳真的很偉大，您辛苦了！我愛妳！』

今年卑南鄉獲獎的模範母親共計有19位。

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