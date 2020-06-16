一進辛亥隧道！廣播變誦經雜音「如果你可以聽得懂我在唱什麼」　駕駛嚇壞

▲駕駛的行車記錄器清楚錄下詭異「男聲」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆7月還沒到，以都市傳說聞名的辛亥隧道又發生靈異傳聞。近期有一名男駕駛反映，開車回家一進隧道，車內廣播本來在播歌，卻馬上變成誦經聲，讓他當場嚇壞。有民眾驚呼，「會穿越嗎？毛毛的！」議員則認為，如果駕駛因此發生意外，市府無法賠償。

《東森新聞》報導，這起詭異事件發生在一個多月前，根據駕駛的行車記錄器畫面，廣播可以聽到一名男性聲音，並搭配著誦經聲和各種雜音，「如果你可以聽得懂我在唱什麼的話，那我就很…希伯來語言，希伯來語文…用耶穌說的語文，用耶穌說的語文…」

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對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，女生晚上經過可能真的會被嚇到，「但這種嚇到不是只有心理上、怕鬼的那種嚇，如果因為這樣子發生行車意外的話，我覺得市府沒有辦法賠。」有女子表示，「會穿越嗎？毛毛的，就覺得是不是收訊不好。」

▲▼一開進辛亥隧道，廣播卻跳成詭異誦經雜音。（圖／東森新聞）

由於辛亥隧道鄰近第二殯儀館，台北市殯葬管理處澄清，二殯沒有相關發射器，就算有麥克風、喇叭，也只是司儀主持告別式使用，誦經禁止使用喇叭，就怕吵到其他家屬或周遭居民，也沒有電台或其他廣播頻道，不可能影響外面的電台訊號。殯葬管理處副處長王文秀說，每個廳是有廣播接麥克風的音響設備，但沒其他頻道的設備，目前沒有所謂「蓋台」，或說經過的人聽到有唸佛聲。

由於目前隧道內都是網路數位傳輸訊號，電信廠商研判，4月底剛完成網路供應商更換，可能是過渡期頻寬不夠才會被干擾。而台北市9個隧道和地下道2月份也都完成Fm廣播系統更新，干擾的機率應該很低。

另外，也有可能是駕駛車上或周邊有無線電對講機或發射訊號的機器，相同頻率互相影響；之前也曾有駕駛一進到隧道，中廣電台變成英文的ICRT，後來追查發現是接收器的設定出問題。初步了解，是辛亥隧道內廣播系統出狀況，才發生類似蓋台的現象，新工處強調，近期已更新相關設備。

▼第二殯儀館鄰近辛亥隧道。（圖／東森新聞）