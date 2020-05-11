區間測速出包！全台剩3縣市執法…警政署：第3方驗證過關再啟用

▲台北市自強隧道2019年9月開始實施雙向區間測速違規取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

台61西濱公路彰化段4月遭爆區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，交通隊當月29日決定將3627件罰單全部撤銷。對此，台北市同樣實施區間測速的自強隧道與辛亥隧道，日前也因議員要求重新檢測而暫時停用，據了解未來待第三方驗證過關才會繼續執法。

▲台61線彰化段區間測速出包，經查後交通隊已將3627件罰單全撤銷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台北市2019年9月開始在自強隧道利用區間測速，加強控管避免隧道內發生事故，而辛亥隧道也於今年1月也開始實施，但上月台61西濱公路彰化段爆出區間測速設韌體異常後，北市議員遂要求相關單位全面檢視及校正，避免警方錯誤舉發造成民眾困擾，因此現在北市自強、辛亥2隧道皆已停用。

內政部警政署日前於立法院交通委員會答詢中表示，目前全台9縣市共18處（台北、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、高雄、台東）有設置區間測速，現在多數測速設備都已停用檢查中，僅剩新北、台中、苗栗尚未暫停，但由於設置設備為地方政府所有，因此尊重地方政府，系統正常下不反對使用。

警政署交通組長王鳳輝指出，因彰化縣目前已找第三方公正單位進行檢測，所以台北市也將照做找第三公正單位驗證，日後一旦確定驗證過關系統將會繼續執法；至於新北、苗栗、台中等區監測速會繼續使用，據了解是因這幾處先前都已通過檢測，系統確定都正常，所以應無太大問題。

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