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違規迴轉撞死騎士！他替亡者立牌位…「天天誦經+周周法會」獲緩刑

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▲▼基隆市七堵區八德路往麥金路。（圖／翻攝Google map）

▲張姓男子開車行經基隆市一路段時因違規迴轉，當場與對向機車對撞，致許姓機車騎士傷重送醫亡。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／基隆報導

張姓男子開車行經基隆市一路段時因違規迴轉，當場撞上對向直行機車，致許姓機車騎士傷重送醫，經14天搶救仍不治身亡。案發後張男懊悔不已，除天天守在醫院唸經祈求傷者好轉外，許男離世後他更週週參加法會，祈求能將功德迴向給亡者，出庭時還帶著100萬預付賠償金以表歉意。法官見他顯有悔意，雖雙方至今尚未達成何解，但刑事部分審結依過失致死罪判張有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。可上訴。

張男2017年8月17日晚上10點許開車沿基隆市七堵區八德路往南行駛，期間他因未留意有無來往車輛就貿然迴轉，當場與對向騎乘機車的許男撞上，重擊之下2車堆疊在一起，造成許男頭部外傷、四肢多發挫傷、硬腦膜下出血合併瀰漫性蜘蛛網下腔出血等傷害，張男嚇得趕緊央請家人報案，經緊急送醫救治14天，許男仍不幸身亡。

許男在加護病房的那段期間，張男因內心痛苦懊悔不已，天天至醫院佛堂內念經，請求菩薩將功德迴向給傷者，盼求許男能好轉，而當時他也在師姊介紹下前去桃園參加另場法會，直至許男過世他仍沒有因此中斷，他表示還記得有天法會是在半夜凌晨2點開始誦經，他感覺亡者就在身邊，「因為我的指甲都變黑了，我跟亡者講，你不要害怕，是有因有果，我承擔了這個果，我會用這一生念經功德迴向給他，祈請地藏王菩薩把他帶到身邊修行，就不會有痛苦了。」

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許男剛離世時張男因放不下心，除了用信用卡分期替亡者做7天法會外，又經另一位師姊介紹到一間寺廟立牌位，那邊每週日都有法會，一念就2年過去了，直至2020年法院開庭審理此案，仍持續進行著。

這段時間張男積極想獲得死者家屬原諒，但雙方至今仍未達成和解，甚至基隆簡易庭審理時，張男帶著100萬現金出庭，表示這筆費用將作為損害賠償預付，將來賠償結果出來會再補足差額，但許男家屬並未接受。

法官認為，此案刑事部分一直未有結果並不是張男不積極填補被害人及其家屬損失，考量他已盡力彌補錯誤，並明顯有悔改之心，審結一審依過失致死罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，並予以緩刑2年。可上訴。

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