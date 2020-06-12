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罷免成功關鍵在「就算是石頭來當都好」　呱吉分析韓粉反擊難達標

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員「呱吉」邱威傑在韓國瑜罷免投票通過後，兌現承諾用屁股夾斷53根筷子，掀起網友熱議。不過，他11日在YouTube的直播中談到罷免這件事，坦言想要達到目標是非常耗費精神和社會資源的，絕對沒有想像中那麼容易，畢竟會想罷免一個人不是因為痛恨，而是「相信就算是一顆石頭來當他的職務，都會比現在的狀況好」。

邱威傑表示，罷免是全台灣所有公民都享有的權利，所以任何公民都可以主張想要罷免誰，也可以去做這件事情，部分韓國瑜支持者想罷免市議員或立法委員，當然也可以，但在他們實踐的過程中，就會發現罷免其實不如想像中這麼容易，不是憑著一腔熱血就能聚集這麼多力量，「今天沒有一個正當理由，做不到這件事。」

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲呱吉點出罷免是否成功不是靠仇恨。（圖／記者李毓康攝）

邱威傑指出，如果想讓一個人當選，取決於喜愛他的人是否多到超過門檻，但罷免不是有多少人痛恨就能成功，實際上一個公民不論有多討厭這位「罷免對象」，去投票時都會考慮一個因素，那就是把他罷免掉之後，是否有人能接任這個位置，假如有，接任之後表現是否會比較好，所以罷免會成功的關鍵因素在於，大家相信「就算是一顆石頭來當他的職務，都會比現在的狀況好」。

如今，韓粉相繼發動「報復式罷免」，首要目標鎖定民進黨桃園市議員王浩宇、台灣基進黨立委陳柏惟和時代力量高雄市議員黃捷3人。邱威傑認為，其實現階段被提出來的人選幾乎都沒有符合上述條件，所以要罷免成功應該都挺困難的，「因為正當性不足的關係，社會支持的力量非常少。」

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