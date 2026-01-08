傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國近年大力推動國產晶片的研發，甚至傳出將對輝達的H200晶片實施禁購。中國半導體行業協會副理事長魏少軍近日受訪時表示，不能因此動搖在先進製程等領域堅持國產化道路的信心與決心，「即便引入輝達晶片，也不會動搖堅持自主創新的決心。引進是為了更好地追趕，追趕終將走向並跑乃至領跑。」

魏少軍近日接受《環球時報》專訪，他提到，從行業發展角度看，高端算力資源的合理流動有助於促進人工智能等前沿技術的應用探索。科技無國界，合作促進步。只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎。

對於美國去年底允許輝達H200晶片出口中國，魏少軍指出，在這個角度上，美國變幻不定的態度，在高端晶片上時而‘解禁’時而施壓，讓用戶難以確認其真實戰略意圖，「最近的所謂放鬆究竟是推動良性互動的信號，還是意圖擾亂我方發展節奏、讓我們放鬆警惕的新策略？」

魏少軍強調，「中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被其表象所迷惑，更不能因此動搖在先進製程等領域堅持國產化道路的信心與決心。」

魏少軍認為，適度引入先進算力產品，可以在短期內緩解部分應用場景的需求壓力，特別是在科研、醫療、智慧城市等領域，有助於加快人工智能技術的落地轉化。

不過，魏少軍也說，即便引入輝達晶片，也不會動搖堅持自主創新的決心，「也正是在這種高水平競爭中，倒逼出中國企業在架構設計、封裝集成、工具鏈開發等方面的快速突破。」

魏少軍強調，引進是為了更好地追趕，追趕終將走向並跑乃至領跑，「我們要深刻認識到，唯有堅定不移走自主創新之路，持續提升核心技術競爭力，才能在這場沒有硝煙的科技博弈中站穩腳跟、贏得主動，最終推動中國半導體產業實現高質量發展，並為全球科技進步貢獻應有的中國智慧與中國力量。」