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韓國瑜剛走12小時內！新聞局粉專深夜換圖　菊市府「彩帶高」重現大頭照

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▲▼高雄市新聞局粉絲專業的「彩帶高」回來了。（圖／翻攝自樂高雄）

▲高雄市新聞局粉絲專業的「彩帶高」回來了。（圖／翻攝自樂高雄）

記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後離任，但是離任不到12小時，新聞局的臉書粉絲專頁「樂高雄」就在深夜11點左右的時候，將大頭照從「樂高雄LOVE KAOHSIUNG」Logo，換成了陳菊市府時代的Logo「彩帶高」，不但引發網友們的討論，甚至主動要求把Line、推特等社群平台的Logo，都換回「彩帶高」。

前高雄市長韓國瑜12日正式卸下市長職務離任，代理市長楊明州將在13日宣誓就職，但是就在前後任市長交接的深夜11點多，新聞局粉專「樂高雄」的大頭照，就被小編換回了陳菊市府時代的Logo「彩帶高」。

▲▼韓市府時代的Logo被換掉了。（圖／翻攝自樂高雄）

▲韓市府時代的Logo被換掉了。（圖／翻攝自樂高雄）

深夜換照的動作，讓不少網友發現表示，「這個『高』我喜歡，美麗高雄要回來了」、「好看多了，繽紛色彩多元化發展的高雄」、「終於回歸正常了，開心到想哭」、「太棒了看到光榮高雄的Logo」、「好感動好想哭喔！」

不過挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」則悲憤發文表示，綠色是猴急的顏色，新任市長尚未補選，代理市長就急著邀功換logo？還是這就是代理市長說的遵照長官的指示？上級長官是誰？也呼之欲出了吧！怎麼知道補選出來的市長就要用回以前的彩帶高呢？還是這已經是未來市長的指示了呢？原來高雄市府以前那麼多817，難怪資料一直外漏呢。

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