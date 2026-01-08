冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

▲許多台灣人冬天喜歡到日本賞雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

不少台灣人喜歡到日本旅遊，並選擇自駕出遊，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就指出，對台灣人「冬季自駕遊日本」的勇氣表示敬佩，同時也語重心長提醒，冬天開車上路，會有很多的突發狀況，尤其是上山，風險高、變數多，「連很多日本人都不想開」。

雪地自駕風險高！日籍作家驚嘆台人勇氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，日本人習慣在雪地駕駛的並不多，尤其是冬季跨年這類長假期間，除非是很習慣在雪地開車，否則連日本人都不想開，「冬天去日本自駕超厲害，真心覺得台灣人非常勇敢。」

他提到，若開車前往山路觀光景點，即使自身準備再充分，也可能因其他駕駛沒裝雪鏈釀禍，導致整條道路封閉、嚴重塞車，可能會被困在車上好幾個小時，旅程被迫大幅更動，「有些日本人就算下雪也沒有使用雪地胎開車上山路，結果引起很大的車禍或塞車，最可憐的事情是被連累的其他觀光客。」

未加裝雪鏈上路 恐面臨30萬日圓罰款



他也提醒，若冬天打算在日本租車開往雪地，務必選擇有「全保險（免責與NOC保證）」的方案，同時強調，若開上有「チェーン規制（雪鏈規定）」的道路，卻未裝防滑鏈，恐將面臨罰款30萬日圓或半年以下徒刑。

他指出，上周日本媒體才報導，有司機沒有使用雪胎上高速公路，結果發生意外，引起23公里的大塞車，影響到3000輛汽車，「雖然日本人民族性是小心謹慎的，但不一定所有日本人都是一樣的。」