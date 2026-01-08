各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

▲台北市開始的營養午餐免費，全教總擔憂如同軍備競賽，會排擠教育施政。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

在台北市宣布國中小學營養午餐全面免費後，目前已有16個縣市實施。但全教總今（8日）指出，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難真正提升用餐品質。全教總強調，免費政策不應排擠教育本務，且更重要的是「人力」與「品質」，現造成還有6縣市自費的強烈對比，中央與地方應共同研議解決之道。

在台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，原本持保留態度的各縣市陸續跟進。根據全教總統計，截至今天中午為止，全台22縣市中，實施全面免費者已達16個，包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。

全教總指出，樂見縣市首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難真正提升用餐品質；目前的局勢已形成「16縣市免費、6縣市自費」強烈對比，凸顯國民教育福利因地而異的不公，同樣接受國民教育卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

為避免上述狀況，全教總特別提出兩點關鍵呼籲，首先是免費政策不應排擠教育本務，因為教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲；此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質，必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

全教總進一步表示，比免費更重要的是「人力」與「品質」，畢竟免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。全教總認為，營養午餐不應只是「自費與免費」爭議，要求教育部及各地方政府針對上述結構性問題，提出更為明確的具體作為。