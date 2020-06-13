「上次送龍袍，你4天才還」王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲12日前往議會備詢，與市議員王世堅唇槍舌戰。期間，王世堅贈送一本勵志書籍，要求柯文哲好好學習，卻被調侃「別送了又拿回去」，讓他當場愣住好幾秒，隨即回酸：「我（上次）送你龍袍，你還不是第4天後才拿來還！」笑翻眾人。

王世堅送上一本《別急著吃棉花糖》，諷刺柯文哲急著「吃棉花糖」、兌現政治能量，去年成立民眾黨，換來5席立委、1年8千萬政黨補助金，卻葬送掉個人政治前途，連台北市政也跟著陪葬，「你現在像是得了政治敗血症，全身都是問題，我送你這本書，算是解方！你好好讀一讀！」

▲台北市議員王世堅送書，諷刺柯文哲急著兌現政治能量。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲不甘示弱反酸，「你不要每次送了又拿回去」，台下眾人哈哈大笑。王世堅尷尬一愣，趕緊回擊「有一次我送你龍袍，你就留著」。柯文哲立刻澄清「沒有」，還請負責府會連絡的參議陳慶安出來解釋。

王世堅強調，每次送你東西，都會被退回來，只有送龍袍沒有馬上被退回來，「你穿了3天沒還，（我）第4天才收到，夜黑風高，就突然出現在我辦公室，還是在我桌上！」

▲王世堅質詢時表示，他不認識副市長蔡炳坤，副市長黃珊珊則在一旁偷笑。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅將書遞給參議陳慶安。（圖／記者李毓康攝）

早些時候，王世堅談到高雄前市長韓國瑜被罷免下台，形容現況是「韓被罷免，柯被冷落」，還質問「你是不是要聘任韓國瑜擔任副市長？」柯文哲聽完忍不住笑回，「3個副市長在這裡，你講這種話，要嚇死他們？」

至於柯文哲民調墊底、前一天脫口說「市民身在福中不知福」。王世堅痛批：「如果你在高雄，早就被罷免掉了，你知道嗎，你才是人在福中不知福！」對此，柯文哲也坦言，「這是我失言啦！」

▲前一天稱市民「身在福中不知福」，柯文哲坦承失言。（圖／記者李毓康攝）

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