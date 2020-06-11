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大甲媽遶境跨縣市　雲林縣出動437警力戒備

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▲大甲媽祖13日下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖13日下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大甲鎮瀾宮大甲媽遶境將於11日晚間11時起駕，行9天8夜遶境行程至20日回鑾，大甲媽鑾轎預計於後天抵達雲林，雲林縣警察局布署437人次警力維護交通、神轎周邊秩序，雲林縣警察局西螺分局表示，13日下午3點開始至深夜12點西螺市區部分道路，實施交通管制、疏導措施，請民眾配合指揮及注意安全。

大甲鎮瀾宮9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境進香活動今晚起駕，後天下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮，雖今年遶境隊伍、陣頭規模縮小，但遶境路線與往年相同。雲林縣警察局表示，大甲媽鑾駕週六、日，下週二、三在雲林縣境，警方已規劃交通管制與神轎維護，4天將動員警力約437人次。

▲大甲媽祖13日下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局西螺分局，為維13日大甲媽遶境周邊秩序，約動員約200人次警力。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局西螺分局指出，13日大甲媽祖在西螺市區遶境，市區道路管制包括西螺大橋全段及建興路(自西螺大橋至光復西路口)、雲24及水防道路(自西螺大橋南端路口至雲24水防道路三叉路口、大橋路、大橋南路、大同路(自中興路至中山路口)、延平路(自福來路至大同路口)、大同路以西，福來路以東，東南路以南，興農西路以北各路口。

管制區域僅准機車及當地住戶車輛進入，來往彰化溪州地區與西螺地區民眾，請改道由台1線溪州大橋行駛。警方呼籲，遶境活動人潮擁擠，應特別留意自身財物，嚴防扒手，車上也千萬不要留置包包、皮夾，以免遭宵小打破壞車窗、門竊取財物。

▲大甲媽祖13日下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖13日下午由西螺大橋進入雲林縣境內，同時依往例在西螺市區遶境，晚間駐駕西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）


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