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雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

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▲公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，不只有歷史價值，也是日據當時住戶官階與地位的象徵，台灣光復後成為歷任西螺分局長宿舍迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2012年被雲林縣政府文化觀光處公告為歷史建築，該巷也被稱為「分局長巷」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣南庄有一條巷子，狹窄曲折的小徑不時飄出桂花香，因而得名「桂花巷」，彰化鹿港也有一條著名「摸乳巷」，因為巷弄最窄的部份不到70公分，若要兩人欲同時通過，勢必會肢體上的碰觸，因此有了逗趣的名稱；雲林縣西螺鎮公正路有一條巷子，附近民眾稱它叫「分局長巷」，因巷弄內日式木構造建築住宅，為西螺警分局歷任分局長宿舍。

西螺鎮是雲林縣發展較早鄉鎮之一，位於延平路西螺福興宮太平媽祖廟附近，街道巷弄留下多不同風貌的歷史建物，公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，不只有歷史價值，也是日據當時住戶官階與地位的象徵，台灣光復後成為歷任西螺分局長宿舍迄今，2012年被雲林縣政府文化觀光處公告為歷史建築，該巷也被稱為「分局長巷」，該巷僅存一戶住戶，就是分局長住在裡面，民眾說，該巷名成名副其實。

▲公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，不只有歷史價值，也是日據當時住戶官階與地位的象徵，台灣光復後成為歷任西螺分局長宿舍迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，不只有歷史價值，也是日據當時住戶官階與地位的象徵，1949年後成為歷任西螺分局長宿舍迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺太平媽祖文史協會理事王親民指出，西螺警分局長宿舍建於1939年（昭和14年）。本來是虎尾郡役所西螺派出所長官宿舍，採日式木構造建築，為了通風和防止爬蟲類等動物侵入，地基架高並保留通風孔，戶外庭園種植了龍柏、桂花樹、羅漢松生長綠意盎然，原來屋瓦是日治後期普遍使用的水泥瓦，現在的紅色屋瓦是翻修過的金屬烤漆板替代瓦片。

王親民表示，非局長宿舍不只具有歷史意義，建築型態也象徵當時居住者的官階與地位，將該巷弄稱為「分局長巷」，對地方觀光有正面助益。

▲公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，不只有歷史價值，也是日據當時住戶官階與地位的象徵，台灣光復後成為歷任西螺分局長宿舍迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲公正路197巷7號西螺警分局長宿舍，有歷史價值。（圖／記者蔡佩旻攝）


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