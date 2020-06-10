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隨大甲媽祖遶境流動攤販今年也縮水　攤商看人潮機動調整

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▲大甲媽遶境路線長達330公里，參與人數超過200萬人參與，商機高達30億元，每年吸引4百至5擺攤商。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽遶境路線長達330公里，參與人數超過200萬人參與，商機高達30億元，每年吸引4百至5百攤商。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

解封！大甲鎮瀾宮9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境進香活動，將於11日晚上11點起駕，路線及駐駕宮廟一樣不變，工作人員會控制在8百人，鎮瀾宮希望信徒盡量在網路觀看就好，期望媽祖帶來人潮龐大商機的流動攤販，準備跟著走搶商機，但又怕沒人潮。

被全球列為三大宗教盛事的大甲媽9天8夜行程，路線長達330公里，參與人數超過200萬人參與，商機高達30億元，每年吸引4百至5百攤商看準「人多商機多」，跟著大甲媽鑾轎走；但今年首到新冠病毒疫情影響，大甲鎮瀾宮在中央疫情中心已宣布戶外可以有1千人活動，8日宣布11日媽祖起駕9天8夜，遶境工作人員控制在8百人，規模縮小讓媽祖遶境商機可能大打折扣，預計跟隨媽祖南下攤販，縮水到200攤。

黃姓攤商表示，疫情解封，大甲鎮瀾宮隨即公布11日起駕，宣布到起駕只有4天，許多跟隨媽祖信眾香燈腳來不及請假，是否出現百萬信眾迎駕均無法估計，人潮減少商機就相對縮減，攤商出攤意願就降低。據了解，目前會隨大甲媽鑾駕遶境路線擺攤的攤商約200攤，預計13日逢周六，大甲媽祖鑾轎駐駕雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾及遊湧入看熱鬧，周日抵達嘉義新港奉天宮，攤商擺攤意願高，攤販數初估超過300個攤商，搶媽祖遶境商機。

▲大甲媽遶境路線長達330公里，參與人數超過200萬人參與，商機高達30億元，每年吸引4百至5擺攤商。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻攝）

▲目前初估隨大甲媽鑾駕遶境路線擺攤的攤商約200攤，預計13日逢周六，大甲媽祖鑾轎駐駕雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾及遊湧入看熱鬧。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻攝）


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