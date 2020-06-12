深夜親扶大甲媽鑾轎...清晨5點沙鹿接轎　顏清標「爆肝」：媽祖會保佑健康

▲顏清標前一晚才扶轎送大甲媽起駕，隔天清晨又爆肝接轎。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲媽11日晚間11點正式起駕，剛換肝的鎮瀾宮董事長顏清標不顧自己身體虛弱，醫師叮嚀多休養勿出席，仍堅持出席扶轎。他12日清晨5點也親自在服務處跟住家門口迎接，根本是爆肝未眠。民眾擔憂他身體狀況，盼他多休息。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前到高雄進行換肝手術，手術順利，返家休養後隨即傳出為期9天8夜的大甲媽遶境，將於11日晚間11點正式開始。外界好奇標哥是否會出席，但醫師建議他宜多休養，勿出席。

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▲顏清標戴口罩出席大甲鎮瀾宮媽祖出巡起駕，上轎科儀上香。（圖／鎮瀾宮提供）

只是，昨天晚間大甲媽起駕，顏清標仍戴口罩，一身黑色西裝出席扶轎，似乎是想跟媽祖表達深深感謝。起轎後，他雖未跟著走，卻在今天凌晨5點親自在沙鹿服務處及住家門口接駕，但未陪同神轎步行。

民眾見狀紛紛希望顏清標保重身體，希望讓他身體趕快恢復健康為要。而顏清標昨天也曾說，他出院又戴口罩，聲音比較微弱，但相信媽祖會保佑他越來越健康，也祝福大家都能平安。

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