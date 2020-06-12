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福興宮贈「Q版波麗士」行動電源　慰問雲林西螺警員

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▲西螺福興宮準備波麗士大人Q版圖案的行動電源，作為今年警察節紀念品，感謝警察的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺分局長徐俊生代表接受紀念品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

再過3日就是警察節，而昨夜起駕的大甲媽祖遶境隊伍明天將進入雲林縣境內駐駕西螺福興宮，西螺警分局預定出動兩百名警力維持秩序和交通，西螺福興宮為慰勉員警們的辛勞，每年均在警察節前夕致贈紀念品給辛苦的西螺分局員警，也感謝警察長期對於西螺地區的治安、交通等的維護付出辛勞，表達感謝之意。

12日上午西螺分局長徐俊生，率領各組組長於西螺福興宮向太平媽祖祈福，儀式結束後，由董事長楊文鐘代表西螺福興宮致贈太平媽祖加持過的「快充式行動電源」，外觀有「波麗士大人Q版」專屬圖案，作為警察節專紀念，由徐分局長代表接受紀念品，以資感謝波麗士大人的辛勞，也祈願在西螺媽祖太平媽的無限護佑。

▲西螺福興宮準備波麗士大人Q版圖案的行動電源，作為今年警察節紀念品，感謝警察的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺分局長徐俊生，率領各組組長於西螺福興宮向太平媽祖祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺福興宮是大甲媽祖進入雲林駐駕的首站，廟方仍舊依往年的接駕時間，預計明天下午四點，出動陣頭到西螺大橋橋頭接駕，董事長楊文鐘説，今年大甲遶境時間決定得較緊迫，不過，大家總動員，迎接進香隊伍及香客的食宿都做好準備。

福興宮執行長林汝靜表示，西螺福興宮是唯一大甲媽遶境時媽祖鑾轎來回都會停駐的廟宇，今年預估來回約有一萬人需要用餐，為了防疫，今年改以餐盒取代自助餐，今年雖然因許多志工來不及請假，人力少且準備時間短，但餐點供應仍充足，請大家放心。

▲西螺福興宮準備波麗士大人Q版圖案的行動電源，作為今年警察節紀念品，感謝警察的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮準備波麗士大人Q版圖案的行動電源，作為今年警察節紀念品，感謝警察的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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