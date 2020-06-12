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顏家么媳罕見亮相！早上5點迎接大甲媽…「素顏＋黑框」一樣高顏值

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▲顏清標么子顏嘉儀的妻子蘇毓涵。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

今年大甲媽祖繞境不同於往年，起轎出廟埕僅花2分鐘、清晨5時許隊伍就抵沙鹿，均創下歷年來最快速度；媽祖鑾轎到達鎮瀾宮董事長顏清標住處時，顏清標僅休息片刻就出門親自迎接，甫完成換肝手術的他略顯疲態，此外，父親顏懷、妻子侯麗娟、孫子、曾孫也一一露面，其中格外引人注目的，則是戴著黑框眼鏡的么媳蘇毓涵，雖是素顏接駕，仍不掩清新脫俗，看不出已為人母，讓人見識到顏家媳婦都是高顏值的「優良傳統」。

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▲蘇毓涵隨著顏家出門迎接媽祖，以素顏、戴黑框眼鏡的隨和形象亮相。（圖／記者白珈陽翻攝）

受到疫情影響，大甲媽祖原訂於3月繞境延期，疫情稍緩後鎮瀾宮決定於11日晚間11時許起轎。由於消息來得突然，加上鎮瀾宮嚴格控管人數，參與繞境的信徒比往年少了將近6成，也因此往年媽祖起轎出廟埕均須花上1個多小時的時間，今年破天荒只花了2分鐘；而以往繞境隊伍到達沙鹿時大約都是早上9時許，這次竟於5時許就抵達，快了3個多小時。

媽祖鑾轎抵達沙鹿時，先是到了顏清標服務處，再到顏清標家中，顏家五代都親自出去接駕、鑽轎底。其中讓人注意的，就是鮮少公開亮相的么媳，也就是顏清標么子、顏嘉儀的妻子蘇毓涵。

顏清標4個兒子都延續顏家傳統「早婚」，且4個媳婦各個貌美出眾，堪稱「女神級」。長子顏寬恒18歲結婚生子，老婆陳麗凌曾多次在選舉時幫忙拜票、助選，其長女顏鈺蓁也在19歲時帶球出嫁，讓顏寬恒在36歲時就當了阿公，顏清標成了阿祖；次子顏仁賢的妻子黃子涵，外型亮麗、身材纖細，猶如名模，2017年10月顏家人曾為2人兒子辦「抓周」；三子顏宏全的老婆陳育婷是台中大里人，長相清秀、皮膚白皙，曾在麵包店工作，目前兩人育有一女。

▲顏寬恒妻子陳麗凌。（圖／顏寬恒競選總部提供）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏宏全與妻子陳育婷。（圖／翻攝自顏宏全臉書）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃子涵外型亮麗、身材纖細，猶如名模。（圖／翻攝黃子涵臉書）

而么子顏嘉儀與老婆蘇毓涵，2人在16歲時就結婚，當時消息傳出後轟動校園。12日蘇毓涵隨著顏家出門迎接媽祖，以素顏、戴黑框眼鏡的隨和形象亮相，看見大批信眾及媒體時，她露出甜美笑容，隨後虔誠地雙手合十參拜媽祖，保持窈窕身材的蘇毓涵，完全看不出來已為人母。

▲蘇毓涵看見大批信眾及媒體時，她露出甜美笑容，隨後虔誠地雙手合十參拜媽祖。（圖／記者白珈陽翻攝）

顏清標於昨日參與媽祖上神轎、起轎等行程，一直忙到深夜11時許，回到家中小睡片刻後，早上5時許又出門迎接媽祖鑾轎，才完成換肝手術沒多久的他，似乎略顯疲憊，但還是親力親為，將早餐派送給信眾，也提醒信眾要注意防疫安全，相當甘心。

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