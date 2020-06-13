國道1號台南仁德死亡車禍　小貨車撞護欄「1死1重傷」

▲國道1號南下仁德段發生小貨車失控撞上外側水泥護欄之死亡車禍事件，該部小貨車車頭全撞毀，駕駛人受困變形車體內，而副駕駛座的1名男子被拋出車外死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下台南仁德段13日上午發生1起小貨車失控撞上外側水泥護欄死亡車禍事件，小貨車車頭全撞毀，駕駛人受困變形車體內，而副駕駛座的1名男子被拋出車外，頭部疑撞擊水泥護欄，當場頭破慘死，台南市消防局據報出消防人車前往救援，將駕駛救出，送成大醫院急救中。

國道1號南下331.7公里仁德段，13日上午10時14分許，發生1起小貨車失控撞上外側水泥護欄之死亡車禍事件，該部小貨車車頭全撞毀，駕駛人受困變形車體內，而副駕駛座的1名男子被拋出車外。

台南市消防局119勤務中心據報，出動仁德、文賢等消防分隊人車前往搶救，消防人員到場發現該車年約38歲的駕駛人，被變形車體夾在駕駛座上，身受重傷，而疑坐在副駕駛座上男子，被撞擊強大力量拋飛出車外，疑頭部撞擊水泥護欄，當場頭破慘死。

消防人員馬上以破壞器材破壞車體，將身受重傷的駕駛人搶救脫困，該駕駛初步檢查意識清楚，右手骨折，馬上以救護車將其送往成大醫院急救中。

國道警察第四大隊據報派員在現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，初步調查該貨車是載二丁掛磁磚等貨品，該車行駛至該處失控撞上外側水泥護欄肇事，車上貨品拋飛灑落一地，現場滿是磁磚碎片。死者身上無身分證明文件，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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