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端午「六大交通管制」一張圖看懂！地雷路段塞爆⋯高公局曝解套

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▲端午管制措施。（圖／高公局提供）

▲端午連假六大管制措施。（圖／高公局提供）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，交通部高公局在疏運期間祭出多項管制措施，包括高乘載管制、匝道封閉、開放路肩、匝道儀控等，另外，6月25日至27日0到5時、28日0到10時國道暫停收費。高公局表示，連假首兩天從國3往國6常有塞車狀況，建議民眾行駛台63線，避開壅塞路段。

高公局表示，連假期間前往南投地區旅遊旅次較多，故假期首二日常造成車流從國3往國6之霧峰系統壅塞回堵至國3快官交流道路段，至假期之收假車流，則從國6霧峰系統回堵至舊正交流道路段。

請繼續往下閱讀...

高公局建議，台中地區民眾可直接行駛台63線，避開國道台中至南投壅塞路段，可大幅節省往返台中至南投路段之行車時間，比走國道省時又免費。

▲端午管制措施。（圖／高公局提供）

▲端午管制措施。（圖／高公局提供）

▲民眾如遇塞車，可改走替代道路。（圖／高公局提供）

高公局表示，台63線中投公路起點為台中市五權南路，用路人利用台63線前往南投地區時，於萬豐南向出口(約12公里處)駛出銜接中118線(北岸路)後，即可通往國6舊正交流道。

另國3南下之用路人，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再比照前述經由台63線萬豐南向出口及中118線(北岸路)後，亦可通往國6舊正交流道。為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃底往「台63 埔里」之替代道路標誌供遵循。

另從國6南投地區往臺中地區方向之民眾，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從國6舊正交流道提前駛出，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，而沿線亦設有往「台63 台中」之替代道路標誌供遵循。

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