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碰！國1林口段貨車撞拖板車駕駛命危　車廂爆開冷凍雞肉灑滿路面

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▲▼小貨車駕駛一度受困車上，路面也散落大量冷凍雞肉。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車駕駛救出已無呼吸心跳。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

國道一號13日上午6時許發生一起追撞事故，一輛小貨車北上行經42.2公里處時，疑似未注意車前路況，直直追撞前方的拖板車車尾，小貨車車頭當場變形，車內載運的冷凍雞肉也掉落一地。警消到場利用破壞器材將駕駛救出，發現他已失去生命跡象，緊急送醫急救。事故造成該路段一度壅塞，警方在現場拍照採證後，通知吊車將事故排除。

據了解，事發時小貨車行駛於外側車道，疑似未注意車前路況，高速撞上前方拖板車車尾，小貨車車頭當場凹陷變形，駕駛被夾著困在車內失去意識，小貨車車廂也因撞擊破裂，裡面大量的冷凍雞肉和藍色塑膠籃散落一地，現場一片狼籍。

▲▼小貨車駕駛一度受困車上，路面也散落大量冷凍雞肉。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車駕駛一度受困車上，路面也散落大量冷凍雞肉。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現小貨車駕駛被夾在變形的駕駛座內，於是動用破壞器材，將傷者從車內救出，但其已失去呼吸心跳，於是立即替他施行CPR，並緊急將他送醫搶救。警方同時間將外側車道封閉，進行交通管制以利事故採證及排除，該路段一度出現塞車。

▲▼小貨車駕駛一度受困車上，路面也散落大量冷凍雞肉。（圖／記者游宗樺攝）

▲路面散落大量冷凍雞肉。（圖／記者游宗樺翻攝）

由於事發路段地面散落大批冷凍雞肉，警方通知清潔人員到場清理，並在現場拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故原因及肇事責任，同時派員到醫院了解案情，透過抽血釐清小貨車駕駛是否涉及酒駕。

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